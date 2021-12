Un chien introuvable pendant 4 mois est finalement repéré à plus de 100 kilomètres du lieu de sa disparition

Une femme au grand cœur a non seulement retrouvé un chien dont la famille n’avait plus de nouvelles depuis 4 mois, mais elle l’a en plus conduit jusque chez ses propriétaires sur plusieurs dizaines de kilomètres. Grâce à elle, de merveilleuses retrouvailles ont pu avoir lieu entre le quadrupède et ses maîtres.

Cela faisait 4 longs mois que les propriétaires de Jinks, un Berger Australien de 3 ans, ne l’avaient plus revu. En juillet 2021, il accompagnait Kim et Don Carpus en camping près de Millersburg, dans l’Etat du Michigan. Le chien s’était alors perdu dans les bois, pour ne plus réapparaître depuis, raconte Daily Paws.

Le couple était resté sur les lieux pendant 3 autres semaines pour les recherches, mais il avait dû se résoudre à rentrer sans son ami à 4 pattes.

Alors que les Carpus commençaient à perdre espoir, ils ont été appelés, 4 mois plus tard, par une dame répondant au nom de Susan Hitts. Cette dernière vit à Charlevoix, à plus de 110 kilomètres de l’endroit où Jinks avait disparu. Elle et son mari venaient de le découvrir couché sous sa voiture, totalement épuisé et frigorifié.

« Un miracle », pour celle qui a retrouvé Jinks

Ce couple de bergers avait trouvé les coordonnées de Kim et Don Carpus sur le collier que portait l’Aussie. Comment était-il arrivé jusque-là ? Personne ne le sait encore aujourd’hui, mais il était vivant et en relative bonne santé.

Entretemps, Susan et Randy Hitts l’ont fait monter à bord de leur voiture, et la dame l’a tenu contre le pour le réchauffer. Les propriétaires de Jinks étaient émus aux larmes en apprenant la nouvelle. Leur interlocutrice a même proposé de leur ramener l’animal elle-même.

Elle a effectué les 60 kilomètres de route la séparant du domicile des Carpus pour permettre et assister à d’émouvantes retrouvailles (vidéo ci-dessous) entre ceux-ci et Jinks. « Aujourd’hui, j’ai été aux premières loges pour assister à un miracle », conclut Susan Hitts.

