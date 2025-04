Ils venaient juste déposer des couvertures, leur fils repart avec un nouvel ami pour la vie

Solène et son mari n’avaient pas l’intention d’adopter l’un des pensionnaires du refuge, qu’ils ne visitaient que pour faire un don. C’était sans compter la belle amitié qui s’est tout de suite mise en place entre leur fils et Tyson, un chien ayant réussi à surmonter son douloureux passé.

Tyson, un American Staffordshire Terrier de 2 ans et demi, était arrivé à la SPA de la région Chalonnaise (refuge Ernest L’Henry) en août 2023. « Après un début de vie difficile, j’ai été abandonné et confié au refuge alors que j’étais encore un jeune chien, indiquait alors sa fiche d’adoption sur le site de cette structure d’accueil située à Châtenoy-le-Royal en Saône-et-Loire. J’en garde un comportement timide, voire craintif. »

Tyson venait, en effet, d’être sauvé d’un élevage qui ne répondait pas aux normes. Malgré ce qu’il avait traversé, il avait appris à se détendre et à faire confiance aux humains au contact des bénévoles. Ce chien avait ainsi révélé son caractère « affectueux, sensible et incroyablement calme en balade, qui ne montre aucun signe d’agressivité envers [ses] congénères ».



On lui cherchait une famille aimante, mais cette mission s’annonçait difficile en raison de sa race, victime de préjugés et de certains propriétaires irresponsables. Tyson a toutefois fini par la rencontrer par le plus grand des hasards.

L’échange qui change tout

On était en juillet 2024. Solène, son mari Francis et Mathis, l’aîné de leurs 2 fils (6 et 3 ans), s’étaient rendus au refuge en question pour lui faire don de couvertures qui traînaient dans leur garage. A leur arrivée, ils remarqué vu cet Amstaff qui jouait dans la cour. « Je vois soudain Mathis s’arrêter et passer sa main à travers le grillage et… Ce chien aller doucement vers lui pour poser sa tête contre la petite main de mon fils », raconte la mère de famille à Info Chalon, qui rapporte cette magnifique histoire.

Emus par ce bel échange, les parents sont allés à l’accueil pour se renseigner au sujet du chien. L’équipe de la SPA leur a suggéré de multiplier les visites pour que Tyson s’habitue à leur présence et s’assurer que le courant passe entre eux. C’est ce que Solène et Francis ont fait, en prenant soin d’amener à plusieurs reprises leurs enfants, leur chienne Kenzie (Boxer), ainsi que la mamie et une amie.

« Il a vite pris ses marques »

Par ailleurs, un représentant du refuge a visité leur domicile afin d’en vérifier la compatibilité avec les exigences de sécurité et de bien-être de l’animal. 3 semaines plus tard, l’adoption de Tyson a été officialisée et il a découvert sa maison pour toujours.

« Il a vite pris ses marques, se réjouit Solène auprès d’Info Chalon. C’est une boule d’amour ». Tout le monde apprécie son calme, sa discrétion et sa tendresse. En outre, il s’entend à merveille avec sa congénère, dont il « canalise l’énergie ».

Cette famille a décidé de ne pas se laisser dissuader par le fait que Tyson est un chien de catégorie 2. Elle se conforme à l’obligation de le museler sur la voie publique, comme l’exige la loi, mais pour le reste, rien ne le différencie des autres animaux de compagnie, lui qui se montre constamment loyal et aimant à l’égard de ses humains.