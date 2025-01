Après la perte soudaine de son chien, cette jeune femme retrouve goût à la vie en accueillant un chien de refuge dans le besoin

Âgé d’à peine 4 ans, Sonny n’aurait jamais dû s’éteindre… C’est pourtant ce qui s’est passé et sa maîtresse Erin n’a jamais pu s’en remettre. Dans un entretien accordé à l’association Best Friends Animal Society et relayé par Newsweek, elle s’est confiée sur le départ soudain et dévastateur de son âme-soeur animale. “Il était une lumière si particulière dans un monde souvent assez sombre. Je dis souvent qu'il était mon animal de soutien émotionnel. C'est un terme simple, mais il était vraiment tout pour moi. Il était mon réveil. Il était mon coucher”, a-t-elle raconté. Le vide que ce départ a provoqué, Erin n’a pas su le supporter… Alors guidée par son instinct et aussi par la petite voix de Sonny, elle a décidé d’adopter un nouveau chien.

© Best Friends Animal Society

“Je pense qu’il aurait voulu que j'aide d’autres chiens comme il m'a aidé. Tant de fois, il me sortait du lit quand j'étais trop déprimée pour bouger. Il léchait mes larmes. Et il m'apporterait tellement de joie et de réconfort”, a-t-elle ajouté. Rapidement, la jeune femme originaire de Los Angeles a donc contacté des refuges locaux et a commencé à éplucher les annonces. “Cela m'a apporté un étrange réconfort. (...) J'avais besoin d'aller quelque part et de faire quelque chose. Alors j'ai pensé : allons au refuge le plus proche et regardons quelques animaux”, a-t-elle continué. C’est finalement un typé Labrador chocolat prénommé Sid qui lui a tapé dans l'œil. En quelques secondes, Erin a su que ce serait lui et pas un autre !

© Best Friends Animal Society

Malgré tout, Erin affirme s’être sentie “un peu coupable” envers Sonny. Même s’il n’était plus là, elle avait peur qu’il ait l’impression d’être remplacé… Mais les grands yeux de Sid ont su la faire craquer et la jeune femme a conclu l’adoption pour le ramener à la maison. “Il est très confiant, pas timide du tout. Il est entré dans la cuisine, puis est ressorti. Il m'a regardé, a remué la queue, puis a fait le tour du canapé en reniflant”, s’est-elle souvenue. Entre câlins, jeux et caresses, Erin a décidé de le renommer Spud (patate en français). “C’est vraiment une patate, vous devriez l’entendre ronfler !”, s’est-elle amusée.

Néanmoins, Erin n’oublie pas Sonny et continue de faire son deuil. “Spud est à part entière. Il est très clair qu'il n'est pas mon Sonny, et je ne m'attendrai jamais à ce qu'il le soit. Mais si je pleure, il m'interrompt soudainement et m'apporte cette grosse corde (jouet). Puis il se dandine et me ramène autre chose", a-t-elle conclu. On leur souhaite beaucoup de bonheur.