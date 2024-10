Un chien héros sauve son maître en fauteuil roulant tombé dans un canal en le tirant hors de l'eau

Quand on vous dit que les chiens sont des héros sans cape… A la place, ils arborent une belle et douce fourrure, ainsi qu’une loyauté et un courage sans faille. L’acte de bravoure de Jack, l’ami à 4 pattes d’un homme se déplaçant en fauteuil roulant, en a apporté une nouvelle preuve lors de ce qui devait être une promenade sans histoire dans la banlieue de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.