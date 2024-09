Un chiot héroïque sauve la vie de son maître victime d’une crise cardiaque en lui sautant sur la poitrine

Lorsque Bear, un jeune chien de 1 an, a découvert son maître allongé sur le dos dans la cuisine au milieu de la nuit, il n’a pas vraiment compris ce qu’il se passait. De plus, il avait beau aboyer et lui sauter sur la poitrine, son papa ne réagissait pas. Ce que Bear ne savait pas, c’est qu’en agissant de cette manière il était tout simplement en train de sauver la vie de son maître qui venait de faire une crise cardiaque.

Darren Cropper, un vétéran des Forces armées canadiennes âgé de 57 ans, se souvient encore du jour où il a adopté Bear, son adorable croisé Husky Sibérien / Golden Retriever. « Il y avait tellement de chiots. […] J’ai pris celui-là et il m’a léché le nez. À partir de ce moment-là, il m’a choisi. », a déclaré Darren à The Cochrane Times Post. À ce moment-là, cet habitant de Bonfield (Ontario, Canada) ne savait pas encore que ce choix allait lui sauver la vie quelques mois plus tard.

Un sauvetage héroïque

Le 29 août 2022, vers 1h30 du matin, Darren s’était levé pour se rendre dans la cuisine quand il a subitement eu une crise cardiaque qui lui a fait perdre connaissance pendant plusieurs heures. « Il était 5 h 30 du matin et j'étais par terre. J'avais perdu quelques dents et j'étais sur le dos. Bear sautait sur ma poitrine et hurlait », se souvient-il.

Darren Cropper / Facebook

Son jeune chien alors âgé d’un an était en effet resté à ses côtés pour essayer de le réveiller en aboyant et en lui sautant sur la poitrine.

Après plusieurs tentatives infructueuses, le petit chien était finalement allé réveiller le fils de Darren, Matthew, et sa femme, Janice. Après avoir découvert le père de famille inanimé sur le sol de la cuisine, ils ont immédiatement appelé les secours qui ont emmené Darren à l’hôpital où il a subi un triple pontage cardiaque.

Darren Cropper / Facebook

Selon les médecins, l’homme était probablement resté inconscient pendant 3 heures, et les sauts répétés de Bear sur sa poitrine ont été une forme efficace de réanimation cardiopulmonaire qui a maintenu Darren en vie.

Un hommage mérité

Darren ne pourra jamais assez remercier Bear de lui avoir sauvé la vie ce jour-là. « C'est mon chiot héros. », a-t-il déclaré. « Sans Bear, je serais fini. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est grâce à mon chien. » Darren appelle d’ailleurs son toutou « le héros à fourrure de la famille ».

The Cochrane Times Post

Son acte héroïque n’est pas passé inaperçu et il a récemment été récompensé. En effet, Bear vient d’être intronisé au Temple de la renommée des animaux de Purina.

A lire aussi : Un chien cachectique qui se nourrissait d'ordures se bat courageusement pour rester en vie et prendre un nouveau départ

Darren Cropper / Facebook

Depuis 1968, celui-ci célèbre des animaux de compagnie remarquables et rend hommage à leur bravoure et à leur instinct. Aucun doute : le nom de Bear méritait bien de rejoindre la longue liste de petits héros qui ont bouleversé d'innombrables vies. Sans cet admirable toutou, celle de Darren aurait en tout cas certainement pris fin plus tôt que prévu…