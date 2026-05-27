Une chienne frigorifiée pense être accueillie temporairement et rencontre finalement une famille et 4 compagnons canins pour la vie

Chienne de refuge, Anita a été accueillie par une famille de Bâton-Rouge (Louisiane, États-Unis) lors d’une vague de froid. Déjà propriétaires de 4 chiens, Melanie et Brian Macaluso ont ouvert le cœur sans hésiter une seconde. Ce séjour temporaire s’est transformé en une adoption définitive, pour le plus grand bonheur du refuge d’origine de la chienne.

Anita est arrivée au refuge Cara’s House (Sorrento, Louisiane) après avoir été trouvée dans la rue par des agents de la ville, racontait WAFB Channel 9. Bien prise en charge, la jeune chienne était très sensible au froid, et malgré les soins qui lui ont été apportés, il était difficile pour elle de surmonter les baisses de température dans des locaux malheureusement non équipés. La direction du refuge a décidé de l’orienter vers une famille d’accueil.

Un appel lancé à la communauté

C’est sur Facebook que le refuge a choisi d’en appeler à la générosité de la communauté. Assez rapidement, une famille, les Macaluso, se sont proposés pour héberger Anita.

Ces parents d’un quatuor canin se sont engagés pour un accueil temporaire, mais très vite, le lien créé a engendré une autre tournure.

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6 cœurs ont fondu pour Anita

Le séjour d’Anita au sein de sa famille d’accueil s’est parfaitement passé. La Black Mouth Cur (race reconnue par l’American Kennel Club) a vite trouvé sa place parmi les chiens et les humains de la maisonnée.

Sa présence est devenue évidente, à tel point que le couple a décidé de l’intégrer à la famille pour toujours. La nouvelle a été annoncée sur Facebook. Le refuge expliquait, avec joie et soulagement : « Après 455 jours au refuge, Anita est allée chez une famille d’accueil pour l’hiver et y restera pour toujours. Nous sommes si heureux pour cette fille ».

Anita n’aura plus jamais froid entourée de ces chiens et de ces humains qui l’aiment tant.

Cara's House-Ascension Parish Animal Shelter / Facebook

Comment devenir famille d’accueil pour chien ?

Liée à une association, un refuge ou un organisme, la famille d’accueil pour chien a pour vocation d’offrir un foyer temporaire pour un chien dans le besoin. Les avantages de ce rôle souvent bénévole sont nombreux. Il s’agit de redonner confiance à un chien au passé difficile, d’inculquer des bases éducatives à un chiot, ou encore d’apporter de la douceur à un chien sénior.

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Lors de votre inscription sur une registre de familles d’accueil, il vous faudra renseigner plusieurs éléments à propos de :