Adopté depuis seulement 24 heures, Peanut le chien héroïque sauve son maître en détresse

En règle générale, quand une personne appelle le refuge le lendemain d’une adoption ou quelques jours après, cela n’augure rien de bon. L’équipe de la structure d’accueil s’attend toujours à ce que l’adoptant lui dise avoir changé d’avis et exprime son souhait de ramener le chien. C’est précisément ce que l’on craignait du côté de l’Animal Welfare Department, à Albuquerque au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), quand Andrew Budek-Schmeisser a appelé.

Ce dernier avait adopté la veille un croisé Dogue Allemand / Pitbull répondant au nom de Peanut. En réalité, son coup de fil au refuge, il l’effectuait non pas pour se plaindre, mais pour raconter comment le canidé venait de lui sauver la vie.



Albuquerque Animal Welfare Department

Andrew Budek-Schmeisser est atteint d'un cancer, d’une maladie cardiaque et de divers autres problèmes de santé qui rendent ses déplacements et certaines postures très difficiles. Il avait déjà une chienne appelée Belle pour l’aider au quotidien, mais un ami lui avait suggéré d’adopter un 2e chien plus grand et plus costaud pour l’épauler et lui permettre de se remettre debout, par exemple.

Il avait donc rencontré Peanut, qui vivait au refuge depuis 5 mois. Le courant était passé entre le chien et l’homme, qui avait fini par l’adopter. Le quadrupède n’a pas attendu bien longtemps de lui exprimer sa gratitude.

Le lendemain de l’adoption, donc, Andrew Budek-Schmeisser était dehors en compagnie de ses chiens pour apprendre à mieux connaître Peanut, quand il a perdu l’équilibre et s’est effondré. En tombant, sa tête a heurté le sol et il ne parvenait plus à respirer. Peanut a instinctivement réagi, se précipitant vers lui et commençant à le pousser pour lui faire changer de position.

« Peanut a dégagé mes voies respiratoires et quand je me suis remis à respirer correctement, il m'a aidé à m’asseoir. Lui et [Belle] m'ont aidé à m'installer sur une chaise où je pouvais récupérer », raconte le propriétaire canin à Newsweek.

« J'ai mis ma vie et mon avenir entre ses mains, je lui ai fait confiance »

Le chien est ensuite resté assis à ses côtés, la tête posée contre sa poitrine comme pour s’assurer que tout était rentré dans l’ordre.

Andrew Budek-Schmeisser est convaincu que Peanut et Belle ont communiqué entre eux pour travailler de concert au sauvetage de leur humain.

« Je ne m'attendais pas à ce qu'un chien comprenne quoi faire dans les 24 heures ou qu'il prenne l'initiative de faire ce qui était nécessaire, poursuit l’adoptant. Quand j'ai réalisé ce qu'il faisait, j'ai mis ma vie et mon avenir entre ses mains, je lui ai fait confiance. »

A ses yeux, cet épisode prouve à quel point les animaux qui attendent qu’on leur donne leur chance peuvent nous faire du bien. « De nombreux chiens et chats attendent dans des refuges et peuvent changer la vie des gens, dit-il à ce propos. Tout ce dont ils ont besoin, c'est une opportunité ».