Inconsolable après la disparition de son ami chat, ce chien refuse de quitter le jardin jusqu’à son retour (vidéo)

Quand Winston, le meilleur ami félin de Coop, a disparu, le Golden Retriever l’a patiemment attendu chaque jour, le regard fixé vers le jardin dans l’espoir de le revoir. Heureusement, grâce à l’aide de Chester, l’autre toutou de la famille, le chat a finalement été retrouvé sain et sauf, pour la plus grande joie de Coop. Depuis, il ne quitte plus son copain des yeux !

Quand 2 animaux de compagnie grandissent ensemble et tissent des liens forts, une séparation peut être difficile à vivre. C’est ce qu’illustre l’histoire de Coop, un adorable Golden Retriever de Colombie Britannique (Canada). Une vidéo partagée sur Instagram et relayée par DogTime montre toute sa détresse après la disparition de Winston, son compagnon félin qu’il considère comme son frère.

Une disparition qui bouleverse toute la famille

Dans cette vidéo, le maître du chien explique que le petit félin blanc et roux se serait égaré, laissant Coop profondément inquiet.

Depuis plusieurs jours, le toutou attend d'ailleurs patiemment son frère dehors, sans jamais perdre espoir. « Winston, notre chat de ferme, a disparu il y a quelques jours. On retrouve Coop dehors, à l'attendre comme ça. », explique ainsi le texte à l’écran.

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Les images montrent en effet le chien assis dans le jardin, le regard fixé vers les arbres, comme s’il espérait voir Winston réapparaître à tout moment.

De touchantes retrouvailles

Après plusieurs jours d’angoisse, l’histoire de Coop et Winston a enfin connu une issue heureuse grâce à l’intervention de Chester, l’autre compagnon à 4 pattes de la famille. C’est lui qui est parvenu à attirer l’attention et à guider ses propriétaires jusqu’au minou disparu.

© @cedarandstonefarm / Instagram

Retrouvé sain et sauf, Winston était toutefois visiblement affamé et couvert de traces de son escapade. Toute la famille s’est bien sûr réjouie de ces retrouvailles tant attendues, en particulier Coop !

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Depuis le retour de son ami félin, le toutou ne le quitte plus d’une semelle ! Les 2 boules de poils passent désormais tout leur temps ensemble, à la maison comme à l’extérieur, comme pour rattraper les jours de séparation.

© @cedarandstonefarm / Instagram

De son côté, Chester a reçu son lot de friandises, une récompense bien méritée !