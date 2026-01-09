Déprimé en fourrière, ce chien à l'adoption cherche « quelqu’un qui lui redonnera une raison de se lever » (vidéo)

Arrivé dans une fourrière du 91 à la suite d’un désaccord familial, Tigrou a senti son cœur se briser en mille morceaux. Au fil de son séjour, ce gentil chien a commencé à se laisser dépérir. Décidée à le sauver et à lui offrir la vie qu’il mérite, l’association La Survivance Animale a réussi à le placer en foyer d’accueil. Aujourd’hui, Tigrou attend sagement sa famille d’adoption pour la vie. Et si c’était vous, sa seconde chance ?

L’année dernière, l’association La Survivance Animale a porté secours à un chien nommé Tigrou, enfermé dans une fourrière après avoir connu la chaleur d’un foyer. « Un refus familial a tout détruit, expliquait l’organisme sur Facebook, le jeune est parti, et Tigrou s’est retrouvé en fourrière, rebaptisé comme un simple numéro. »

Dans son petit box froid, le chien à la robe bringée a commencé à se laisser « mourir d’ennui et de solitude ». Alors que d’autres pensionnaires plus chanceux quittaient l’établissement en remuant la queue aux côtés de leur nouvelle famille, Tigrou sombrait dans le désespoir.

Toujours à la recherche d’attention, « il se colle aux barreaux dès qu’il nous voit approcher, juste pour sentir une main sur lui… et finit souvent les 4 pattes en l’air pour offrir son ventre, en quête de câlins », précisent les bénévoles.

TIGROU Race : Staffordshire Bull Terrier Âge : 1 an et 8 mois Localisation : Massy (91300) Association : La Survivance Animale Rencontrer TIGROU

Un nouveau départ en famille d’accueil

Le rêve de Tigrou ? Rencontrer « quelqu’un qui lui redonnera une raison de se lever ». L’association a donc lancé des appels à l’aide sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de mettre la patte sur une famille d’accueil ou d’adoption.

Une bonne âme, touchée par son histoire, a heureusement proposé de l’accueillir dans son petit nid douillet. C’est ainsi que le brave toutou a enfin quitté la fourrière, pour poser les pattes dans un foyer chaleureux.

Toutefois, une visite chez le vétérinaire a été nécessaire, à cause de son état inquiétant. En raison d’une infection diagnostiquée lors de ce rendez-vous, Tigrou suit un traitement spécifique. Mais son combat pour le bonheur absolu n’est pas encore terminé…

© La Survivance Animale / Animaux.fr

Qui adoptera Tigrou ?

En effet, l’association a dû faire appel à une éducatrice canin, pour accompagner son protégé.

« Suite à l’alerte donnée de sa famille d’accueil actuelle sur des inquiétudes de comportement nouveau de la part de Tigrou, nous n’avons pas hésité à prendre correctement les choses en main […], confie-t-elle sur les réseaux sociaux, Tigrou dégage des phases importantes d’excitation incontrôlables et de par sa force de molosse, blesse involontairement la famille. » Pour payer les séances d’éducation, visant notamment à lui apprendre à canaliser son énergie, La Survivance Animale a lancé une cagnotte en ligne sur le site Helloasso.

© La Survivance Animale / Animaux.fr

À l’heure actuelle, Tigrou progresse doucement et continue de savourer la seconde chance qui lui a été offerte en dehors des murs de la fourrière. « Nous recherchons pour Tigrou des adoptants connaisseurs de la race (type Staff), idéalement sportifs, capables de répondre à ses besoins physiques et mentaux, indiquent ses bienfaiteurs sur Animaux.fr, avec un cadre clair, de l’activité et de la régularité, il saura évoluer positivement. »

Ce chien au cœur tendre possède de nombreuses qualités : affectueux, proche de l’humain, volontaire, joueur, attachant… Comment ne pas craquer ?

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association La Survivance Animale sur l’annonce Animaux.fr de Tigrou.