Déprimé en fourrière, ce chien à l'adoption cherche « quelqu’un qui lui redonnera une raison de se lever » (vidéo)
Arrivé dans une fourrière du 91 à la suite d’un désaccord familial, Tigrou a senti son cœur se briser en mille morceaux. Au fil de son séjour, ce gentil chien a commencé à se laisser dépérir. Décidée à le sauver et à lui offrir la vie qu’il mérite, l’association La Survivance Animale a réussi à le placer en foyer d’accueil. Aujourd’hui, Tigrou attend sagement sa famille d’adoption pour la vie. Et si c’était vous, sa seconde chance ?
L’année dernière, l’association La Survivance Animale a porté secours à un chien nommé Tigrou, enfermé dans une fourrière après avoir connu la chaleur d’un foyer. « Un refus familial a tout détruit, expliquait l’organisme sur Facebook, le jeune est parti, et Tigrou s’est retrouvé en fourrière, rebaptisé comme un simple numéro. »
Dans son petit box froid, le chien à la robe bringée a commencé à se laisser « mourir d’ennui et de solitude ». Alors que d’autres pensionnaires plus chanceux quittaient l’établissement en remuant la queue aux côtés de leur nouvelle famille, Tigrou sombrait dans le désespoir.
Toujours à la recherche d’attention, « il se colle aux barreaux dès qu’il nous voit approcher, juste pour sentir une main sur lui… et finit souvent les 4 pattes en l’air pour offrir son ventre, en quête de câlins », précisent les bénévoles.
TIGROU
Race : Staffordshire Bull Terrier
Âge : 1 an et 8 mois
Localisation : Massy (91300)
Association : La Survivance AnimaleRencontrer TIGROU
Un nouveau départ en famille d’accueil
Le rêve de Tigrou ? Rencontrer « quelqu’un qui lui redonnera une raison de se lever ». L’association a donc lancé des appels à l’aide sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de mettre la patte sur une famille d’accueil ou d’adoption.
Une bonne âme, touchée par son histoire, a heureusement proposé de l’accueillir dans son petit nid douillet. C’est ainsi que le brave toutou a enfin quitté la fourrière, pour poser les pattes dans un foyer chaleureux.
Toutefois, une visite chez le vétérinaire a été nécessaire, à cause de son état inquiétant. En raison d’une infection diagnostiquée lors de ce rendez-vous, Tigrou suit un traitement spécifique. Mais son combat pour le bonheur absolu n’est pas encore terminé…
© La Survivance Animale / Animaux.fr
Qui adoptera Tigrou ?
En effet, l’association a dû faire appel à une éducatrice canin, pour accompagner son protégé.
« Suite à l’alerte donnée de sa famille d’accueil actuelle sur des inquiétudes de comportement nouveau de la part de Tigrou, nous n’avons pas hésité à prendre correctement les choses en main […], confie-t-elle sur les réseaux sociaux, Tigrou dégage des phases importantes d’excitation incontrôlables et de par sa force de molosse, blesse involontairement la famille. » Pour payer les séances d’éducation, visant notamment à lui apprendre à canaliser son énergie, La Survivance Animale a lancé une cagnotte en ligne sur le site Helloasso.
© La Survivance Animale / Animaux.fr
À l’heure actuelle, Tigrou progresse doucement et continue de savourer la seconde chance qui lui a été offerte en dehors des murs de la fourrière. « Nous recherchons pour Tigrou des adoptants connaisseurs de la race (type Staff), idéalement sportifs, capables de répondre à ses besoins physiques et mentaux, indiquent ses bienfaiteurs sur Animaux.fr, avec un cadre clair, de l’activité et de la régularité, il saura évoluer positivement. »
A lire aussi : Un adorable chiot Golden Retriever passe de la peur à la joie en rencontrant des cochons pour la première fois (vidéo)
Ce chien au cœur tendre possède de nombreuses qualités : affectueux, proche de l’humain, volontaire, joueur, attachant… Comment ne pas craquer ?
Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association La Survivance Animale sur l’annonce Animaux.fr de Tigrou.
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
Aucun commentaire