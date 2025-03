Un chien fugue en pleine montagne et disparaît pendant 3 jours avant d'être sauvé par un drone thermique

Il aura fallu déployer les grands moyens pour localiser et secourir Sully, un chien perdu en montagne depuis plusieurs jours. Un pilote de drone chevronné et une équipe de sauvetage se sont surpassés pour le ramener sain et sauf auprès de sa famille.

Mike Siciliano et sa famille, qui compte un Bouvier Bernois de 10 mois appelé Sully, habitent le Massachussetts (Etats-Unis). Ils s’étaient récemment rendus dans le Vermont voisin en espérant profiter d’agréables vacances à la montagne, mais le séjour ne s’est pas déroulé comme prévu.

Partis faire du ski à la station Sugarbush Resort, à Warren dans l’ouest de cet Etat de la Nouvelle-Angleterre, les Siciliano ont vu leur chien s’échapper, puis monter plus haut dans la montagne enneigée. Il a gravi 300 mètres, d’après son propriétaire.

Ils l’ont cherché en vain, mais ont fini par recevoir une aide extrêmement précieuse, celle de Rob Russell et de l’équipe de 2A Tac Air Operations qu’il dirige. Ancien militaire et policier, Rob Russell vient en aide, avec son organisation, aux propriétaires canins ayant perdu leurs animaux en employant des drones à caméra thermique. Il intervient dans toute la région.

Grâce aux témoignages, le périmètre de recherche a pu être restreint autour d’une piste de ski connue pour sa pente particulièrement raide.

Aux commandes de son drone, Rob Russell a réussi à repérer un point clair via le capteur infrarouge. En zoomant, il a distingué la silhouette d’un chien, puis est passé en caméra normale et a constaté qu’il avait bien Sully sous les yeux.



2A Tac Air Operations / YouTube

Pour récupérer son chien, Mike Siciliano a été emmené à l’endroit indiqué d’abord en motoneige. Afin de lui faciliter la tâche, les responsables de la station de ski ont demandé aux usagers de ne pas utiliser la piste à ce moment-là. L’homme a ensuite couvert le reste de la distance qui le séparait du Bouvier Bernois à pied, en chaussant des raquettes.

« Un mélange de joie et de soulagement »

Avec quelques morceaux de bacon et en suivant les conseils d’approche communiqués par Rob Russell, Mike Siciliano est parvenu à attirer le chien, qui l’a reconnu après un bref moment d’hésitation.



2A Tac Air Operations / YouTube

Le duo a été rejoint par une équipe de sauveteurs en montagne, qui s’est chargée de placer le quadrupède dans un traîneau-civière pour le faire descendre en toute sécurité.



2A Tac Air Operations / YouTube

« Une fois arrivé au pied de la montagne et dès que je suis sorti du traîneau, [j’ai ressenti] un mélange de joie et de soulagement, et étais physiquement et mentalement épuisé », raconte Mike Siciliano à My Champlain Valley.

La famille est donc rentrée au complet dans le Massachussetts. Sully se porte bien et mange énormément depuis son retour à la maison, d’après son maître.

La vidéo du sauvetage filmée par le drone a été postée sur le compte YouTube de 2A Tac Air Operations. La voici :