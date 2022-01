Une famille de chats abandonnée et balancée sur une route enneigée. Une association offre 4500€ pour retrouver l'auteur !

Une famille de chats abandonnée et balancée sur une route enneigée. Une association offre 4500€ pour retrouver l'auteur !

Une association cherche à identifier l’auteur d’un acte ignoble perpétré le weekend dernier sur une route enneigée du Wisconsin. Il s’agit d’un automobiliste ayant éjecté une chatte et ses petits de sa voiture avant de quitter les lieux. 3 des chatons ont pu être retrouvés et pris en charge.

« Quel genre de monstre peut bien faire ça ? », peut-on lire sur un post de la Humane Society du comté de Sauk, publié hier sur Facebook. Toute l’équipe de l’association est sous le choc après la découverte d’une famille de chats abandonnée de la plus cruelle des manières, rapporte WMTV ce lundi 24 janvier.

Samedi dernier, alors qu’il faisait extrêmement froid cette nuit-là, un automobiliste avait ralenti sur une route rurale enneigée à Reedsburg (Wisconsin), ouvert la portière de sa voiture et éjecté 4 chats : une femelle et ses 4 chatons. Un habitant avait assisté à la scène qui avait lieu devant chez lui et, scandalisé, en avait informé la Sauk County Humane Society tard le soir.

3 des chatons ont été localisés rapidement et emmenés au refuge. En revanche, leur mère et un 4e jeune félin restent introuvables. Les membres de l’association tentent inlassablement de les retrouver depuis.

« Il n'y a aucune excuse pour cela »

Dans sa publication Facebook, la Humane Society du comté de Sauk a rappelé que l’abandon d’animaux est un crime puni par la loi. « Il n'y a aucune excuse pour cela », s’offusque l’auteur du post largement commenté et partagé.

Elle assure que son équipe est prête à intervenir à tout moment si quelqu’un ne peut plus garder son animal pour une raison ou une autre, même aux heures les plus tardives.

A lire aussi : Une famille croit recueillir un chaton errant. Mais ce qu'elle découvre la laisse béat !

L’association a promis une récompense de 5000 dollars (4500 euros environ) pour toute information conduisant à l’identification et l’arrestation de la personne ayant abandonné ces chats. Elle ajoute que l’anonymat des témoins sera préservé.