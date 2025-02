Sauvé par sa chienne après un grave accident de ski, cet homme a échappé de peu à une fin tragique

Dave vit avec sa petite famille dans un chalet situé dans la province de l’Ontario, au Canada. Tous les hivers, il a pris l’habitude d’aller skier en compagnie de sa chienne, une jeune Golden Retriever prénommée Phoebe. Seulement voilà, lors de sa dernière sortie, l’homme, pourtant très expérimenté, a eu un terrible accident que le média Outside Online a relaté. À la sortie d’un virage, l’un de ses skis a heurté une bûche enfouie dans la poudreuse… Dave a alors été catapulté en l’air et a heurté un arbre de plein fouet. Il a perdu connaissance et s’est réveillé quelques minutes plus tard dans une pente située à plus de 100 mètres du chalet. Sa clavicule était apparente et il avait 16 os cassés, dont 8 côtes…

© Claire Cameron

Une situation critique

Tant bien que mal, il est parvenu à détacher ses skis et à se retourner. Mais la douleur, terrible, lui a fait perdre connaissance une fois de plus. Lorsqu’il s’est réveillé, il était déjà 16h et le soleil commençait à se coucher. À ses côtés, Phoebe était inquiète. Elle tournait nerveusement en rond autour de lui. Dave s’est alors servi de sa laisse pour mettre son bras en écharpe et soulager sa douleur, mais ses forces l’abandonnant, il a songé à rester assis et dormir. C’était sans compter sur la présence de sa chienne qui n’a cessé de le maintenir éveillé et de l’encourager à se lever. Dave a tenté plusieurs fois de dire à Phoebe de rentrer à la maison, convaincu qu’en voyant la louloute rentrer seule, sa femme s’inquiéterait. Mais la chienne a refusé de laisser son maître seul dans le froid et la nuit.

© Trish Mennell

Incapable de savoir où il était et quel chemin il devait prendre, Dave s’en est alors remis à sa chienne. Aidé d’un bâton de ski, il s’est levé et a commencé à marcher. Doucement, Phoebe a guidé son maître à travers la neige, prenant toujours soin de l’attendre après chaque pas. Lorsqu’il est arrivé en vue du chalet, Dave s’est écroulé en appelant au secours et Phoebe a couru à la porte. Alors qu’il était emmené par les secours, sa femme s’est penchée sur lui. Parfaitement lucide, l’homme a murmuré “Phoebe m’a sauvé la vie”. En retraçant leur chemin dans la montagne, la femme de Dave a en effet constaté que Phoebe avait guidé son maître d’une façon bien précise. “Elle n’a pas emprunté le chemin le plus raide ou le plus direct. Elle l’a conduit dans une ligne régulière, qu'il pouvait gérer et elle est restée avec lui”, a-t-elle témoigné. Aujourd’hui, Dave est parfaitement remis de cette mésaventure et son lien avec sa chienne est plus puissant que jamais !

© Claire Cameron