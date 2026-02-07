Capable de regarder par-dessus le comptoir de la cuisine sans se lever, cette Dogue Allemand vient d'être officiellement sacrée plus grande chienne du monde

Impressionnante par sa stature et sa gentillesse, une chienne hors norme fait beaucoup parler d’elle outre-Atlantique. Minnie a récemment signé son entrée au célèbre Livre Guinness des Records.

Minnie, une femelle Dogue Allemand, est officiellement entrée au Livre Guinness des Records en tant que chienne la plus grande du monde. L’évènement a été annoncé le 27 janvier 2026 sur le site de l’institution Guinness World Records .

Mesurant 97,50 centimètres au garrot, elle n’est qu’à 3,65 centimètres de Reginald, le chien mâle le plus grand de la planète. On se souvient que ce dernier avait rencontré, en mai 2025, son plus petit congénère au monde, Chihuahua de 9,14 centimètres répondant au nom de Pearl.



Guinness World Records

Les propriétaires de Minnie, Lisa et Ken Nogacek, habitant North Stonington dans le Connecticut (Etats-Unis), l’avaient adoptée alors qu’elle n’était encore qu’un minuscule chiot de 2 mois. Leur fille, auxiliaire vétérinaire, avait adopté sa soeur, issue de la même portée.



Guinness World Records

Les Nogacek se doutaient bien que leur chienne atteindrait une certaine impressionnante en raison de sa race, mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’elle devienne recordwoman en la matière.

Alors qu’elle n’avait même pas atteint l’âge d’un an, elle pesait déjà 16 kilogrammes. A 2 ans et demi, elle est “assez grande pour regarder par-dessus le plan de travail de la cuisine et occuper tout l’espace du canapé”, peut-on lire sur le site des records Guinness.



Guinness World Records

C’est la fille de Lisa et Ken Nogacek qui a eu l’idée d’inscrire Minnie à la célèbre institution en vue de la faire mesurer. Au moment de la mesure officielle, la chienne ne leur a pas facilité la tâche. Son maître raconte, en effet, qu’ils ont dû “la soudoyer avec du beurre de cacahuète, qui est l'une de ses friandises préférées“.

“Emerveillés par sa taille, sa couleur et sa beauté”

Les propriétaires de Minnie disent qu’elle est très douce, amicale, sociable et qu’elle adore être entourée et se faire de nouveaux amis. “La plupart des gens veulent la caresser et la regarder, car ils sont tout simplement émerveillés par sa taille, sa couleur et sa beauté”, explique Lisa Nogacek.



Guinness World Records

Elle aussi très gourmande. Ses humains font toujours attention à ne pas laisser traîner de nourriture sur le comptoir de la cuisine, afin de prévenir le surpoids et les troubles digestifs.

Enfin, Minnie aime les promenades, notamment aux côtés des chevaux et poneys du couple, les virées en voiture et les parties de frisbee.

A lire aussi : Une chienne secourue par les pompiers retrouve ses maîtres après 5 ans de séparation



Guinness World Records