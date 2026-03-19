Lorsque son ex petit ami abandonne leur chien au refuge, elle n’hésite pas à parcourir 8 heures de route pour le récupérer (vidéo)

Quand ses propriétaires ont rompu, la vie de Banjo a été bouleversée. Du jour au lendemain, ce pauvre toutou s’est retrouvé dans un refuge, malgré la promesse de son maître de s’occuper de lui. Mais lorsque son ancienne maîtresse a découvert la situation, elle a réagi sans attendre : refusant de l’abandonner, elle a sauté dans sa voiture pour venir le chercher au plus vite.

La séparation d’un couple ne bouleverse pas seulement la vie des 2 partenaires : elle peut aussi avoir des conséquences importantes pour leurs animaux de compagnie. L’histoire de Banjo, relayée par The Dodo, illustre bien cette réalité.

Une séparation douloureuse

Après sa séparation, Sarah avait laissé leur chien Banjo à son ancien compagnon, pensant que c’était la solution la plus simple. Mais les choses ont rapidement pris une mauvaise tournure. L’homme, qui vivait dans sa voiture, affirmait que la boule de poils avait des problèmes de comportement et menaçait de l’abandonner dans un refuge.

© @banjoandsarah / TikTok

Inquiète, Sarah lui avait alors demandé de la prévenir avant de prendre une telle décision, car elle vivait dans une autre région du Colorado et devait s’organiser pour venir chercher le toutou.

Un jour pourtant, en parcourant le site d’un refuge, elle a découvert avec stupeur la photo de Banjo. Son ex avait mis ses menaces à exécution, sans la prévenir. Sans hésiter, la jeune femme a décidé de prendre la route et d’entreprendre un long trajet jusqu’au refuge Animal Friends Alliance pour récupérer son chien et le ramener auprès d’elle.

© @banjoandsarah / TikTok

Des retrouvailles émouvantes

À son arrivée au refuge, après 8 longues heures de route, Sarah a expliqué toute l’histoire au personnel, qui a accepté d’aller chercher Banjo pour la rencontre. Dès que le chien a aperçu sa maîtresse, sa réaction n’a laissé place à aucun doute : fou de joie, il s’est précipité vers elle et s’est jeté dans ses bras.

Les employés, surpris, ont alors confié ne l’avoir jamais vu aussi heureux et affectueux. La scène a ému tout le monde, tant la complicité entre Sarah et Banjo était évidente.

Depuis ces belles retrouvailles, la boule de poils et sa maîtresse ont emménagé dans un nouvel appartement et ont commencé une nouvelle vie à 2 pleine de joie et d’amour.

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D’ailleurs, depuis ce jour, Banjo ne cesse de remuer la queue, visiblement ravi d’être enfin de retour auprès de sa maman, qui, de son côté, est bien décidée à ne plus jamais être séparée de lui !