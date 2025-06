Un chien frappé à coups de laisse sous les yeux de témoins choqués retrouve enfin un peu de douceur et l'espoir d'une nouvelle vie

Malgré un passé douloureux, un jeune chien maltraité a aujourd’hui une chance de repartir à zéro. Grâce à la mobilisation de la communauté et à l’intervention rapide d’une association de protection animale, il a pu être mis en sécurité. Il attend désormais de rencontrer la famille qui saura lui redonner confiance et lui offrir la vie heureuse qu’il mérite.

L’association MSPCA, basée à Boston dans le Massachusetts (Etats-Unis), a donné des nouvelles rassurantes hier d’un chien victime d’actes violents de la part de son ancien maître, rapportait Boston.com.

Le canidé en question, un croisé Pitbull / Chien Léopard Catahoula d’un an et demi qui porte désormais le nom de Pluto, est en sécurité au refuge et est proposé à l’adoption dès aujourd’hui. « Il traverse une grande phase transitoire. Nous recherchons donc un foyer qui puisse lui offrir la douceur et la stabilité qu'il mérite », peut-on lire sur la page Facebook de l’organisation.



MSPCA-Angell / Facebook

La MSPCA ajoute que le quadrupède n’a, jusqu’à son sauvetage, connu que des méthodes d’éducation brutales. De ce fait, « son adoptant doit avoir de l’expérience (ou être prêt à apprendre auprès de notre personnel), être patient et prêt à lui accorder beaucoup de temps de détente. Pluto s'épanouira grâce à un renforcement positif et à une stimulation mentale et physique abondante (pensez aux jeux d'entraînement et à l'exercice). »

C’est donc un mode de vie lointain de celui qui était le sien que l’équipe de la MSPCA cherche à offrir à ce chien maltraité, mais à la joie de vivre intacte.

Vie instable et coups de laisse

Pluto avait été pris en charge par l’association le vendredi 20 juin, 5 jours après la diffusion d’une vidéo où on le voyait recevoir des coups de laisse de la part de son propriétaire. La scène avait choqué de nombreux internautes et donné lieu à de multiples signalements. « Nous sommes reconnaissants de l’engagement de la communauté envers le bien-être des animaux, qui nous a aidés à retrouver ce chien et à l’amener dans un endroit que nous savons sûr », déclarait alors Chris Schindler, responsable de l’application de la loi à la MSPCA.

A lire aussi : Ce chien rescapé d'un feu de forêt et incapable d'ouvrir sa gueule à cause d'une blessure est désormais prêt pour un nouveau départ

« Nous ne savons pas grand-chose de l’histoire de Pluto, mais il semble qu’il ait beaucoup bougé avant de venir jusqu’à nous, a indiqué, pour sa part, Deborah Bobek, directrice du centre d’adoption de la MSCPA à Boston. Nous sommes tous troublés par ce que nous avons vu dans la vidéo, mais pendant que notre équipe d'application de la loi travaille sur l'enquête, nous nous engageons à l'aider à trouver un foyer où il sera aimé et soigné comme il le mérite. »