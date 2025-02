Un chien exposé au froid glacial et au danger sur une remorque tractée à pleine vitesse interpelle un automobiliste qui prévient les autorités

Choqué par les conditions dans lesquelles le conducteur qui était devant lui transportait son chien, un automobiliste a filmé la scène et alerté les forces de l’ordre dans l’espoir que l’animal soit sauvé. Ces dernières ont aussitôt ouvert une enquête.

À genoux face à un chien plutôt costaud et à la robe bringée, mais clairement nerveux et hésitant, un individu parvient à gagner sa confiance en lui proposant quelques friandises et des caresses. C’est ce que l’on voit dans une vidéo postée hier, mercredi 12 février, sur X (anciennement Twitter) par le sergent Glen Fifield de la police de l’Etat de l’Indiana, aux Etats-Unis.

ISP Investigating Endangered Dog Featured on Facebook Post https://t.co/kZ7tIv1cKA pic.twitter.com/DlUccX2cRA — Sgt. Glen Fifield (@ISPLowell2) February 12, 2025

La publication comprend également une photo du canidé en question, qui semble être un Mastiff ou un croisé Mastiff. Il venait vraisemblablement d’être abandonné. L’âme bienveillante à laquelle il avait affaire est un maître-chien de la police, intervenu de sa propre initiative et alors qu’il n’était pas en service à ce moment-là.



Sgt. Glen Fifield / X

Cet homme et les enquêteurs de la police « ont un cœur en or et de la compassion pour les chiens », a déclaré le sergent Fifield, scandalisé par le sort réservé au quadrupède, auprès de NBC 5 Chicago.

« Je ne pouvais vraiment pas croire que quelqu’un puisse traiter son animal de cette façon »

Tout avait commencé l’après-midi du mardi 11 février, quand un automobiliste du nom de Ryan Jackson avait filmé une scène qui l’avait choqué. Devant lui se trouvait, en effet, un 4x4 qui roulait à vive allure et tractait une remorque ouverte aux 4 vents et sur laquelle était installé un chien en cage.



NBC 5 Chicago

Le malheureux loulou était dans une posture précaire et dangereuse. La température était de -2°C et il n’avait aucun moyen de se protéger du froid, dont la sensation devait être exacerbée par la vitesse à laquelle roulait le véhicule. D’après Ryan Jackson, elle était de 110 km/h au moins.

« J'ai vu la cage bouger un peu, raconte le témoin. J'ai vu le chien se repositionner plusieurs fois. J'ai vu le chien frissonner, ses poils étaient un peu dressés. »

« J’ai eu le cœur brisé, poursuit Ryan Jackson. Je ne pouvais vraiment pas croire que quelqu’un puisse traiter son animal de cette façon ».



NBC 5 Chicago

Le chien confié à une famille d’accueil, son propriétaire retrouvé et poursuivi

Ces images capturées sur l’autoroute traversant la ville de Hammond ont été partagées et transmises à la police de l’Etat de l’Indiana, dont les enquêteurs ont pu se servir du numéro d’immatriculation pour identifier plusieurs domiciles à inspecter dans le comté de Lake.

C’est finalement dans la ville voisine de Gary que le Mastiff a été localisé. Comme expliqué plus haut, un maître-chien s’est chargé de le secourir en dehors de ses heures de service.



Sgt. Glen Fifield / X

Le chien a ensuite été confié à une famille d’accueil. Il est donc entre de bonnes mains et reçoit toute l’attention dont il a besoin en attendant d’être proposé à l’adoption.

D’après les éléments dont il dispose, le sergent Glen Fifield pense que le propriétaire ne réside plus dans la maison devant laquelle le chien a été abandonné. Le suspect a d’ailleurs été retrouvé et interrogé par la suite. L’intéressé, âgé de 37 ans, sera très probablement poursuivi pour cruauté envers les animaux. La police de l’Etat de l’Indiana a soumis des accusations dans ce sens au bureau du procureur du comté de Lake.

« Il y a une grande différence entre le transport normal d’un animal et le transport imprudent qui se produisait hier. J’espère que le bureau du procureur verra les choses de cette façon également », conclut le sergent Fifield.