Un chaton voyage clandestinement sur une remorque jusqu’à atterrir au bon endroit

Arcon est parvenue à grimper sur une remorque et a voyagé sur plusieurs kilomètres à travers l’État. Ce trajet n’était pas volontaire, encore moins plaisant, car elle s’est gravement blessée. Retrouvée dans un parking, une équipe de bienfaiteurs s’est chargée de lui offrir la meilleure vie possible.

Un bon samaritain a découvert un chaton dans un parking et l’a confié au personnel du Be Their Voice, refuge animalier d’Atlanta (États-Unis). La boule de poils nommée Arcon a perdu l’une de ses pattes à cause de son précédent périple, mais a toutefois conservé sa personnalité rayonnante.

La jeune féline a pourtant connu de grandes difficultés dans sa courte vie. D’après ses sauveteurs, dont le témoignage a été relayé par Love Meow, Arcon se serait introduite à l’intérieur d’une remorque placée derrière un véhicule. Elle aurait parcouru l’État sans que personne la remarque.

@_catz4life_ / Instagram

« L'amputation était la meilleure solution »

Lorsque la voiture s’est arrêtée dans un parking, elle en est sortie. Malheureusement, son fémur fragile à cause de son jeune âge s’est fracturé pendant le trajet, la rendant vulnérable. Un amoureux des bêtes qui passait par là l’a remarquée et s’est tout de suite inquiété en la voyant blessée.

Il a contacté Be Their Voice et les membres de l’organisme ont pris le relais. Après des examens, il a été décidé qu’il valait mieux lui amputer la patte, car elle était fortement endommagée.

@_catz4life_ / Instagram

Une immense joie de vivre

Si les sauveteurs pensaient qu’elle mettrait du temps à appréhender son nouveau corps, ils ont vite remarqué à quel point elle était combative. Quelques jours seulement après sa convalescence, elle s’est mise à courir et à sauter comme n’importe quel félin de son âge : « Vous ne penseriez jamais [...] qu'elle vient de subir une opération. Elle est énergique, enjouée, si douce et aimante et de manière générale, simplement joyeuse » témoignait Aimee, la directrice du refuge.

La boule de poils a rejoint une famille d’accueil dans l’attente d’être adoptée. Une fois stérilisée, elle pourra chercher sa maison pour la vie : « Son adoptant aura vraiment de la chance », concluait Aimee.

@_catz4life_ / Instagram