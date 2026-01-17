Avant de faire ses adieux car gravement malade, ce chien distribue friandises et affection lors d'une petite fête émouvante

Cette habitude qu’il avait de poser la patte sur de parfaits inconnus pour transformer leur tristesse en bonheur avait fait de Simon un chien très aimé au sein de la communauté. De nombreux membres de celle-ci ont répondu présent lorsqu’un petit évènement a été organisé en son honneur, quelques jours avant sa disparition, dans son endroit préféré.

Simon avait un petit rituel avec sa propriétaire Jamieson McCormack, une habitante de Vancouver au Canada. Tous 2 passaient acheter un beignet nature pour chien, puis se rendaient au parc. Le loulou de 8 ans savourait sa friandise, puis profitait d’une longue promenade.

Ses balades étaient jalonnées de belles rencontres. “Il adorait se promener aux côtés des autres chiens et voir tout le monde. C'était ce qu'il préférait”, raconte sa maîtresse à The Dodo .



Jamieson McCormack

Une patte bienveillante

Simon avait aussi l’habitude d’aller vers des gens qu’il ne connaissait pas, souvent des personnes tristes ou perdues dans leurs pensées. Il posait la tête sur leur genou, et cela les faisait instantanément changer d’humeur.

Il avait cette même empathie à l’égard de ses congénères, comme s’il avait un don pour identifier les plus nerveux d’entre eux pour les aider à baisser la garde.

Lui-même s’était montré particulièrement craintif au moment de son adoption. Il avait alors 3 ans et avait été sauvé de l’errance par l’association Adopt Korean Dogs. Il avait probablement été abandonné.



Jamieson McCormack

Tout allait bien pour Jamieson McCormack et son chien jusqu’à ce terrible diagnostic, tombé en mars 2025. La Canadienne apprenait, en effet, que Simon était atteint d’un sarcome histiocytaire, ou tumeur des histiocyte (cellules responsables des fonctions immunitaires). Il s’agit d’une forme à la fois rare et très agressive de cancer.

Malgré 6 mois de traitement, financés en grande partie par une cagnotte solidaire, son état de santé n’a fait que se dégrader.

Des beignets, des sourires et des queues qui remuent

Sa maîtresse savait qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre. Elle voulait donc que ses derniers jours soient pleins de joie et d’amour. D’où son idée d’organiser une petite fête au parc où il avait ses habitudes.

Les membres de la communauté locale ont été nombreux à répondre présent. Leurs chiens étaient ravis de profiter de la distribution de beignets gratuits, elle aussi financée par la cagnotte solidaire.



Jamieson McCormack

La plupart de ces personnes connaissaient déjà Simon, tandis que d’autres le rencontraient pour la première fois. "Le fait que davantage de personnes se souviennent de lui est vraiment réconfortant", confie Jamieson McCormack.



Jamieson McCormack

Quelques jours plus tard, le 20 octobre, Simon s’en est allé paisiblement, laissant le souvenir d’un chien au cœur immense, dont la simple présence suffisait à apporter du réconfort et à illuminer la vie de ceux qu’il croisait.

