Un chien et son maître se lancent dans un périple à vélo de 4000 kilomètres qui s'annonce palpitant

Son envie de réaliser quelque chose d’exceptionnel avec son chien et des mois de chômage ont fini par convaincre Lucas de donner vie à son incroyable projet ; un voyage à vélo de plusieurs milliers de kilomètres devant les emmener à l’un des points les plus septentrionaux du Vieux Continent. Confortablement installé dans une remorque, Bradley encouragera son propriétaire par ses joyeux aboiements.

4000 kilomètres séparent Lille (59) du Cap Nord en Norvège. C’est l’incroyable voyage qu’un duo complice et soudé a entamé le lundi 19 mai. Un périple que Lucas Thieffry et son ami à 4 pattes Bradley effectuent à vélo, rapporte la Voix du Nord.

Lundi matin, l’homme de 30 ans et son chien de 7 ans ont pris le départ devant la gare de Lille-Flandres. Longtemps avant le premier coup de pédale, Lucas Thieffry plaçait le bien-être et la sécurité de son copilote canin au sommet de ses priorités. Il a multiplié les tests pour être certain que Bradley ne manque de rien et ne risque rien.



Lucas Thieffry / Facebook

Dans sa petite remorque fixée à l’arrière du deux-roues, vêtu d’un harnais et sécurisé par sa laisse, le loulou pourra profiter pleinement des paysages qui s’offriront à lui tout au long de cette aventure qui s’annonce palpitante.

Lucas Thieffry, qui confie à la Voix du Nord qu’il « rêve de ce voyage depuis [ses] 18 ans », doit d’abord rallier Gand, dans le nord-ouest de la Belgique, avant de se lancer dans une longue traversée du nord de l’Europe. L’arrivée du binôme sur le territoire norvégien est prévue pour le 22 juin. Le Lillois espère atteindre sa destination, le Cap Nord et ses somptueuses falaises, le 25 juillet. Quant au retour en France, il devrait avoir lieu à la mi-septembre. Les proches de Bradley et son maître peuvent suivre leur évolution via une application GPS.

« Sortir du cadre, vivre autre chose »

En passionné de cyclisme, Lucas Thieffry se sentait fin prêt pour mener cet ambitieux projet à bien au moment du coup d’envoi, aussi bien sur le plan logistique que sur ceux mental et physique. Sa récente participation à Paris-Roubaix a constitué pour lui une excellente préparation.

Il est conscient des difficultés qui l’attendent, mais la beauté du défi l’exalte, d’autant plus que Bradley lui apporte une motivation supplémentaire. « Il y aura des galères, c’est sûr, dit-il à ce propos. Mais c’est aussi pour ça que je pars. Pour sortir du cadre, vivre autre chose. »