Un chien tombe d’une falaise de 10 mètres. Pour le sauver, ses propriétaires contactent la Garde côtière (vidéo)

Freddie se promenait avec ses propriétaires le long des falaises de Howth, une ville située en Irlande, dimanche 16 mai. Mais un incident est venu troubler leur tranquillité…

En général, les chiens adorent se balader. C’est le cas de Freddie. Le canidé marchait aux côtés de ses propriétaires, dimanche soir, lorsqu’il est accidentellement tombé. Après une chute de 10 mètres, l’animal s’est retrouvé piégé au milieu des rochers. Il a atterri sur un rebord étroit où il s’est fermement accroché, rapporte Irish Examiner.

Sa famille a réagi immédiatement et prudemment : elle a contacté la Garde côtière.

© Irish Coast Guard

L’équipe de secours est arrivée rapidement sur les lieux. Un grimpeur a sorti son équipement et est descendu pour prendre Freddie dans ses bras. Le professionnel l’a ensuite déposé sur la plage. Le chien s’est laissé faire et a même remué la queue lorsque son sauveur l’a caressé pour le réconforter.

Sa mésaventure ne l’a pas traumatisé et il s’en est sorti indemne. Ses propriétaires, reconnaissants et soulagés de le retrouver sain et sauf, l’ont ramené à la maison où il s’est endormi sereinement.

Rescue climbers for Howth Coast Guard were yesterday called to a dog that had fallen 10m from a cliff edge in Sutton.



????”Freddie" the dog luckily escaped unharmed.



If you see someone in trouble on the cliffs, don’t hesitate, dial 999 and ask for the Coast Guard pic.twitter.com/QEvkW438BP