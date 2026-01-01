Attaché à la clôture de leur refuge, un chien introuvable depuis 4 ans intrigue les bénévoles qui découvrent l’ampleur de son voyage

Après plusieurs années d’angoisse et d’incertitude, une famille californienne a enfin retrouvé l’un de ses membres les plus précieux : Choco, un petit chien dont le départ semblait pourtant sans retour. Ce qui s’annonçait comme une histoire sans fin s’est transformé en véritable élan d’entraide, mobilisant refuge, bénévoles et inconnus bienveillants.

Comment Choco a-t-il pu se retrouver à près de 3700 kilomètres de chez lui ? Pourquoi est-il resté introuvable pendant plus de 4 ans ? Pour le moment, ces questions restent sans réponse, mais le plus important est que le chien en question est de retour sain et sauf auprès des siens après cette longue absence. Des retrouvailles permises par sa puce d’identification et par l’élan de solidarité s’étant mis en place dès l’annonce de sa découverte à l’extérieur d’un refuge, rapportait FOX 2 Detroit .

Choco, croisé Teckel, a récemment été découvert attaché à la clôture d’un petit refuge de Lincoln Park, dans l’Etat du Michigan. En le passant au lecteur de puce d’identification, le personnel de la structure d’accueil a pu obtenir les coordonnées de sa propriétaire, prénommée Patricia, et la contacter.



Helping Paws and Claws / Facebook

Cette dernière a évidemment été surprise et émue d’apprendre que son chien venait d’être retrouvé. Son ami à 4 pattes, qu’elle avait adopté en 2016, avait disparu en 2021. Plus étonnant encore, la famille habite très loin du Michigan ; elle vit à Antelope, en Californie.

Une belle mobilisation pour ramener le chien chez lui

Passés la joie et le soulagement, il fallait désormais trouver un moyen de ramener Choco chez lui. Un appel à l’aide a été lancé dans ce sens par le refuge sur les réseaux sociaux. Il a été vu par Helping Paws and Claws, une association basée à Loomis en Californie, qui a tout de suite proposé son aide.

Elle a commencé à organiser le voyage et créé une cagnotte solidaire pour le financer. Les dons ont rapidement afflué. Une dame a même cédé ses miles, ce qui a permis d’économiser sur le prix du billet d’avion.



Helping Paws and Claws / Facebook

Aco Blair, agent de contrôle animalier à South Gate (Michigan), et Penny Scott, bénévole à Antelope (Californie), se sont portés volontaires pour assurer le transport du chien.

Le 4 décembre 2025, Choco a enfin pu rentrer à la maison, auprès de sa famille.