Un vétéran de l'armée amoureux de sa chienne lui fabrique une remorque à vélo sur mesure qui disparaît, la communauté se mobilise

Pour Jimmie Williams et sa chienne d’assistance Chloe, ce n’est pas une simple remorque pour vélo. Cet homme s’en sert pour ses promenades quotidiennes en compagnie de son amie à 4 pattes, une activité qui leur tient vraiment à cœur et qui leur permet de faire tant de belles rencontres. En outre, c’est lui-même qui l’avait fabriquée et personnalisée pour la sécurité et le confort de la femelle Beagle. Un projet auquel il s’était consacré avec énormément de soin et d’amour.



Jimmie Williams est un vétéran de l’armée de terre américaine. Il faisait partie de la 3e Division d’infanterie, connue notamment pour sa contribution à la seconde bataille de la Marne durant la Première Guerre mondiale.

Lui et Chloe habitent un appartement dans le quartier d’Oregon Hill à Richmond, en Virginie (Etats-Unis). Le samedi 3 février, il constatait la disparition de son VTT et de la remorque qui y était attachée, alors qu’il les avait laissés comme à son habitude dans le garage de la résidence.

La perte de ces équipements si précieux à ses yeux était terrible pour le militaire à la retraite. Il a lancé un appel à l’aide sur l’application de réseautage de proximité Nextdoort, et la communauté locale s’est rapidement et massivement mobilisée.



Le VTT reste introuvable, mais l’élan de solidarité se poursuit

Le jeudi 8 février, une dame a repéré la remorque abandonnée sur une route à environ un kilomètre et demi du domicile de Jimmie Williams. Elle l’a aussitôt contacté et lui a envoyé une photo du chariot. « Oh mon Dieu ! Je ne pouvais pas croire que l’avait vraiment retrouvée », raconte l’intéressé à WRIC ABC 8News.



Chloe était tout aussi heureuse de pouvoir à nouveau profiter de sa remorque, même si le vélo n’a pas encore été récupéré. De nombreux habitants sont toutefois déterminés à l’aider à le retrouver. Le cas échéant, ils promettent de se cotiser pour lui en acheter un neuf.



D’après la personne qui a localisé la remorque, un magasin local de deux-roues serait même prêt à offrir fournir gratuitement un VTT à Jimmie Williams.

