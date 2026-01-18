Tous 2 gravement malades, un chien de thérapie et un adolescent se rencontrent à l'hôpital et se battent côte à côte pour guérir
Parfois, les plus belles histoires de courage naissent là où on s’y attend le moins. Entre les murs d’un hôpital, une rencontre improbable a donné naissance à un lien hors du commun, capable d’apporter réconfort, force et espoir face à l’épreuve de la maladie. Ce lien a permis à un chien et un garçon de retrouver l’espoir.
Unis dans la douleur, puis dans la victoire. Voilà qui résume l’histoire de Hogan et Truman, 2 amis qui se sont battus côte à côte contre un terrible ennemi. Elle est rapportée par PetHelpful.
Truman Caudill avait vu sa vie basculer à l’âge de 13 ans. Ce garçon plein de joie et d’énergie commençait à se sentir étrangement faible.
Le médecin avait eu recours à des analyses de sang dont les résultats l’avaient laissé sous le choc ; il était atteint de leucémie myéloïde, un cancer du sang qui touche la moelle osseuse et provoque une production anormale de cellules myéloïdes immatures. La nouvelle était dure à encaisser également pour sa mère, Claudia Caudill.
Le lendemain de l’arrivée de Truman Caudill à l’hôpital, il a reçu la visite de Hogan, chien de thérapie de 10 ans. La présence réconfortante du Golden Retriever n’a pas tardé à faire des merveilles.
“Hogan a sauté sur le lit de Truman, s’est allongé et a commencé à ronfler”, raconte Claudia Caudill, et ce simple épisode a instantanément remonté le moral du malade.
Les 5 mois suivants, Truman Caudill a enchaîné les séances de chimiothérapie intensive. Cette période a été très dure pour lui, mais les visites régulières du chien l’aidaient grandement à tenir le coup et à garder le sourire.
“Ça nous a davantage connectés”
Hélas, la maîtresse de Hogan a appris à ce moment-là qu’il était atteint d’un cancer, lui aussi. Une coïncidence à peine croyable et douloureuse.
“Ça nous a davantage connectés en quelque sorte, parce qu'il vivait une situation similaire”, confie Truman Caudill.
Le Golden Retriever a dû suivre un long et difficile traitement à son tour. Lui et son ami ont lutté avec un courage hors normes, que chacun puisait dans l’autre. Ils ont fini par remporter la bataille ; tous 2 sont entrés en rémission.
“Je ne sais pas si on peut l’expliquer, dit la mère de Truman. Ils avaient juste besoin l’un de l’autre, au bon moment.”
“Ils se sont guéris mutuellement”, conclut-elle.
