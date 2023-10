Un chien et sa maîtresse octogénaire perdus mobilisent forces de l'ordre et secours depuis plus d'une semaine

Ce qui devait être une simple promenade matinale a pris une tournure inquiétante pour une dame âgée, sujette à des troubles de mémoire, et son chien. Une semaine et demie après leur disparition, la propriétaire est toujours introuvable. Son ami à 4 pattes, lui, a eu davantage de chance.

Un chien a été retrouvé et restitué à sa famille 10 jours après que lui et sa maîtresse se sont volatilisés. Les recherches se poursuivent en ce qui concerne sa propriétaire, rapportait CBS News le dimanche 1er octobre.

Jeanine Jackson, 81 ans, et son chien avaient été vus pour la dernière fois le mercredi 20 septembre du côté de Sanborn, ville du sud du Minnesota (Etats-Unis) située à 150 kilomètres au sud-ouest de Minneapolis. C’est là que vit le duo, qui avait l’habitude de sortir tous les matins pour effectuer une promenade dans le quartier.



Redwood County Sheriff's Office / Facebook

Ce jour-là, en revanche, le Chihuahua et son humaine n’étaient pas rentrés de leur balade habituelle. L’alerte avait été lancée et le bureau du shérif du comté de Redwood avait déclenché un important dispositif. Avec l’aide des pompiers locaux (Sanborn Fire Department), de nombreux membres de forces de l’ordre et des secours, ainsi que des drones ont été déployés dans l’espoir de localiser rapidement le tandem.



Redwood County Sheriff's Office / Facebook

Le Chihuahua retrouvé quelques kilomètres plus loin

Des efforts restés infructueux jusqu’au samedi 30 octobre et le sauvetage du canidé. Le chien a, en effet, été retrouvé vivant le long d’une route de gravier à proximité de la frontière avec le comté voisin de Cottonwood. Il a aussitôt été confié à sa famille.

A lire aussi : Ce chien au cœur débordant d’amour a passé toute sa vie en refuge. Qui changera son destin ? (Vidéo)

Dès lors, les secours ont concentré leurs recherches sur le secteur où le chien venait d’être découvert. A ce jour, Jeanine Jackson est toujours perdue quelque part dans la nature. Les troubles de la mémoire dont elle souffre seraient à l’origine de sa disparition, d’après le bureau du shérif de Redwood.

Via les réseaux sociaux, ce dernier demande aux résidents de chercher autour de leurs propriétés. Il appelle également les fermiers et les chasseurs locaux à ouvrir l’œil et de contacter soit le shérif, soit les pompiers s’ils venaient à découvrir un indice ou une piste.