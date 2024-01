Une chatte ramenée au refuge après quelques jours parce qu’elle n’utilisait pas ses jouets

Adopter un animal en refuge est un geste à la fois gratifiant et salvateur. Il arrive toutefois que la cohabitation soit difficile au départ, car le petit nouveau a besoin d’un temps d’adaptation. Si la plupart des propriétaires respectent cela, d’autres n’ont malheureusement pas cette patience.

Retour à la case départ pour Midnight, une femelle tabby de refuge. La pauvre a été ramenée au Orange County Animal Services, en Floride (États-Unis), une semaine après son adoption. Son propriétaire s’agaçait de ne pas la voir s’amuser avec ses jouets. Il l’a donc ramenée à ses sauveteurs.

Ceux-ci pensaient avoir enfin trouvé une famille aimante pour leur protégée. La douce Midnight supportait mal la vie en refuge et allait pouvoir quitter cet environnement stressant pour sa propre maison.

@aharrisphoto / TikTok

Elle avait besoin de temps

L'arrivée de Midnight dans son domicile annonçait le début d'un nouveau chapitre. La chatte a toutefois conservé quelques séquelles de son passé traumatisant au sein de la chatterie. Elle avait besoin de temps pour se remettre de tous ces changements récents et sortir de sa coquille. Pethelpful a rappelé qu’il fallait « 3 jours à un animal pour qu’il puisse se sentir en sécurité dans un nouvel espace, 3 semaines pour apprendre des routines et 3 mois ou plus pour se sentir bien dans une nouvelle maison ».

C’est ce qu’on appelle la règle 3-3-3. Un principe que le maître de Midnight a omis. Celui-ci lui a acheté des jouets, mais a été contrarié de voir qu'elle ne s'amusait pas avec. Il était évident qu'elle ne se sentait pas encore suffisamment à l'aise pour jouer. Néanmoins, l'individu n'a pas cherché plus loin et l’a ramenée au refuge.

« Malheureusement, cela arrive souvent »

Le personnel a tenté de lui expliquer qu'elle ne s’était pas encore adaptée à sa nouvelle vie, en vain. L'homme avait déjà pris sa décision : il ne repartirait pas avec elle. Midnight est donc retournée dans son box anxiogène. Par chance, elle n’y est pas restée longtemps, car quelqu’un lui a offert une seconde chance. Cette fois, Midnight est restée pour de bon auprès d’une famille aimante.

L’utilisateur de TikTok @aharrisphoto et bénévole au refuge a mentionné que l’histoire de Midnight n’était pas isolée. Certaines personnes ont tendance à rapporter leur animal au refuge pour des raisons absurdes. Mais la plupart du temps, elles ne lui laissent simplement pas assez de temps pour s’adapter.