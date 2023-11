Loyauté sans fin : Un chien attend son maître décédé depuis des mois à l'hôpital (vidéo)

On ne connaît pas son nom et on ne sait pas grand-chose de son passé. La seule certitude est que ce chien attend le retour – qui n’aura malheureusement pas lieu – de son maître admis à l’hôpital il y a 4 mois et qu’il n’a pas l’intention de repartir sans lui. Sa bouleversante histoire est rapportée par NDTV.

Une vidéo montrant le quadrupède faire les cent pas devant la morgue de l’hôpital de Kannur à Cannanore, dans l’Etat du Kerala (sud-ouest de l’Inde), a été partagée sur X (ex-Twitter) par l’agence de presse indienne ANI.

#WATCH | Kerala: A faithful dog stationed himself near a hospital's mortuary door in Kannur. The dog's owner is believed to have died at the hospital and been taken to the mortuary. pic.twitter.com/Yt6Hs6NvJt — ANI (@ANI) November 5, 2023

D’après Vikas Kumar, membre du personnel soignant de cet établissement, « un patient est arrivé à l'hôpital il y a quatre 4 et le chien l'accompagnait. Le patient est décédé et le chien a vu qu’on emmenait son maître à la morgue ».

« Le chien pense que le propriétaire est toujours là, poursuit-il au micro d’ANI. Il ne quitte pas cet endroit et est ici depuis 4 mois. »

Vikas Kumar indique, par ailleurs, que l’animal se signale par son très bon comportement et qu’il vit véritablement sur place.

Le Hachiko du Kerala

Ce récit a ému de nombreux internautes. D’aucuns comparent ce chien à Hachiko, célèbre Akita Inu ayant attendu son maître décédé à la gare de Shibuya (Tokyo) pendant 10 ans.

On ne peut toutefois pas s’empêcher de ressentir une certaine inquiétude en voyant, dans la vidéo Twitter, le chien du Kerala afficher une telle maigreur et se gratter aussi fréquemment. Même s’il reçoit un peu de nourriture de temps en temps, il risque de souffrir de carences alimentaires et d'affections associées aux parasites, entre autres problèmes.

ANI / Twitter

Espérons qu’une association le prendra en charge et lui trouvera la famille aimante qu’il mérite.