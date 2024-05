Un grand changement s’opère dans la vie de ce chien abandonné lors d’un déménagement

Comet est arrivé au refuge en tant que jeune chien et y a passé quelque temps. Il pensait enfin avoir trouvé sa famille pour toujours, puis ses espoirs ont été brisés quand celle-ci l’a ramené au refuge. Il est retourné à la case départ, mais ce n’était que provisoire.

Au North Fork Animal Welfare League, refuge new yorkais, le personnel a vécu une désillusion en voyant revenir son protégé Comet. Cela faisait plusieurs mois que le croisé Pinscher avait quitté le chenil pour rejoindre sa propre maison. Laquelle n’était finalement pas la bonne. Heureusement, il existait bel et bien une famille faite pour lui et elle n’a pas tardé à se manifester.

Comet avait un peu moins d’un an quand il est arrivé au refuge pour la première fois. La boule de poils n’était plus aussi jeune que les autres chiots, ce qui freine parfois les adoptions, mais une famille a souhaité lui offrir une chance.

Des montagnes russes émotionnelles

Il a été adopté par celle-ci et a commencé sa nouvelle vie. Tristement, ce bonheur n’était qu’éphémère et n’a duré que 8 mois : « Sa propriétaire a dû déménager et n'a pas pu l'emmener » partageait Gabrielle Stroup, directrice des opérations de l’association, dans un témoignage accordé à Patch.

La femme a donc ramené Comet au refuge, lequel a vu ses rêves de vivre aux côtés d’une famille aimante s'envoler. Les jours sont passés, puis les semaines et les mois sans que personne s’intéresse à lui : « Il était au refuge depuis trop longtemps » déclarait Gabrielle. La chance a fini par tourner lorsqu’une dame a entendu son histoire.

Le vrai départ

Celle-ci a tout de suite contacté le refuge et a roulé en voiture pendant une heure pour rencontrer Comet. Sur place, son coup de cœur s’est confirmé. Il restait toutefois une dernière étape à franchir avant de valider sa candidature. La potentielle adoptante vivait avec d’autres chiens, alors il était primordial de vérifier la bonne entente entre les canidés.

Un dresseur affilié au North Fork Animal Welfare League s'est rendu à son domicile avec Comet pour tester la compatibilité entre les animaux : « Tout s'est bien passé et Comet est resté ! » annonçait Gabrielle. Après 6 mois d’attente, la boule de poils a désormais une propriétaire aimante, de nombreux frères et sœur, ainsi qu’un grand jardin pour s’amuser avec eux !