L'étrange passe-temps d'un chien rescapé qui ne résiste pas à l'appel des hauteurs alors qu'il "avait peur de tout"

Quand on a du sang de Husky qui coule dans ses veines, on a forcément la bougeotte. Levi n’est pas une exception. Ce chien a même un passe-temps assez surprenant et faisant que la sonnette de la maison de sa maîtresse retentit plusieurs fois par jour, car des voisins et des passants inquiets pour le quadrupède cherchent à la prévenir.