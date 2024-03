Il accompagne un proche dans un refuge pour animaux et repart avec un nouvel ami (vidéo)

Les animaux sont souvent nombreux dans les refuges et attendent patiemment qu’une bonne âme vienne leur offrir une chance. L’un d’eux a eu la joie immense de repartir avec un homme alors que ce dernier venait simplement accompagner une amie.

Ryce Ortiz-Sola avait juste prévu d’accompagner son amie dans un refuge, mais les choses ont vite pris un autre tournant. Si la femme a trouvé son compagnon canin idéal, l’homme a lui aussi flashé sur un toutou attendrissant et n’a pas pu résister à l’envie de l’adopter. Il est reparti avec le quadrupède et l’a présenté à ses 6 autres chiens.

En effet, sa maison était déjà bien remplie avant l’arrivée du petit nouveau. Mais certains estimeront qu’il y a toujours une place pour un animal dans le besoin, et ce n’est pas Ryce qui dira le contraire. Toutefois, ce dernier n’avait pas prévu d’adopter un nouveau chien dans l’immédiat. En réalité, une proche l’a sollicité pour la conduire et l'aider au chenil, mentionnait Pethelpful.

@ryceortizsola / TikTok

La journée a pris un autre tournant

Avec sa grande famille de quadrupèdes, Ryce était expérimenté et probablement bien placé pour conseiller son amie. Alors, il a accepté volontiers de lui tenir compagnie. Sur place, la femme a eu le coup de foudre pour un chien, qu’elle a décidé d’adopter. Ryce l’a encouragée, mais en a aussi profité pour rencontrer les autres toutous du refuge.

C’est alors qu’un petit canidé aux poils ébouriffés a capté son attention. À ce moment, les choses ont changé dans sa tête. Il n’était plus un simple accompagnant, mais également un adoptant, car il ne pouvait se résoudre à laisser l’animal sur place. Le duo n’est donc pas reparti avec une boule de poils, mais 2.

« Oui, j’ai maintenant 7 chiens »

Même si la décision de Ryce était spontanée, il savait par expérience qu’il disposait des moyens nécessaires pour prendre soin d’un chien supplémentaire. Les internautes ont hâte d’avoir de ses nouvelles et espèrent qu’un lien d’amitié se créera entre son toutou et celui de son ami. Ils l’ont aussi chaleureusement remercié pour son geste, qui a permis de changer la vie d’un animal en détresse : « Ils ont tellement de chance d'être sortis de là et avec de bons propriétaires » écrivait l’un d’eux.