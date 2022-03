Vos animaux de compagnie vous protègeraient-ils contre la perte de mémoire ?

Photo d'illustration

On savait déjà que nos animaux de compagnie nous aidaient à préserver notre moral, à lutter contre le stress et à nous maintenir en forme, mais une étude vient de révéler un autre de leurs bienfaits. Ils pourraient, en effet, contribuer à l’entretien de notre mémoire.

Avec l’âge, la mémoire a tendance à décliner, encore plus lorsqu’elle est insuffisamment stimulée. Le fait d’avoir un chien, un chat ou un autre animal de compagnie pourrait participer à freiner ce processus, d’après une nouvelle étude réalisée aux Etats-Unis et comme le rapportait le New York Post le 24 février.

Les conclusions de ladite étude n’ont pas encore été publiées, mais elles ont été présentées lors du congrès annuel de l’Académie Américaine de Neurologie.

Des travaux antérieurs avaient déjà démontré que la possession d’un animal était liée à une baisse de stress et de la tension artérielle chez les maîtres. Les nouvelles recherches y attribuent un autre bénéfice qui est la protection contre la perte de mémoire.

C’est ce qu’explique l’auteure principale, le Dr Tiffany Braley : « De précédentes études suggéraient que le lien humain-animal pouvait avoir des effets bénéfiques sur la santé, comme la diminution de la tension artérielle et du stress. Nos résultats suggèrent que la possession d'un animal de compagnie peut également protéger contre le déclin cognitif. »

Le Dr Braley et son équipe de chercheurs au centre médical de l’Université du Michigan avaient soumis plus de 1300 participants à une série de tests de mémoire. La moyenne d’âge de ces personnes était de 65 ans et, parmi elles, plus de la moitié (53%) avaient déjà un animal de compagnie. Par ailleurs, une sur 3 avaient vécu avec un animal pendant plus de 5 ans.

Vivre avec un animal le plus longtemps possible pour avoir une bonne mémoire

Il leur était notamment demandé de restituer une liste de 10 mots immédiatement après les avoir entendus, puis au bout de 5 minutes. Les participants avaient également eu à compter à rebours à partir de 20, puis de 100, en soustrayant 7 à chaque nombre.

En comparant les scores obtenus à l’issue de ces exercices, les auteurs de l’étude ont constaté que les personnes qui avaient des animaux sur une longue durée affichaient les meilleurs résultats. Voilà une raison de plus d’adopter…