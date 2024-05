Passionnée de moto comme son maître, cette chienne l’accompagne en side-car dans toutes ses aventures

Selon son papa, Sabre a toujours eu envie de rouler avec lui sur sa moto. Lorsqu’il a essayé de l’emmener en side-car, la chienne a tout de suite adoré. Depuis, ils sillonnent ensemble les routes de Californie (États-Unis) pour leur plus grand plaisir et celui des personnes qui les croisent.

Qui n’a jamais souhaité pouvoir emmener son meilleur ami partout ? Walt, un habitant de Paradise dans le nord de la Californie (États-Unis), a fait de ce rêve une réalité. Grâce à un side-car, il peut voyager côte à côte avec Sabre, sa jeune femelle Pitbull de 3 ans. L’équipe de KRCR News Channel 7 est récemment allée à la rencontre de cet étonnant duo.

Un duo de motards un poil inhabituel

Sur les routes du Butte County autour de la ville de Paradise, il n’est pas rare de croiser Walt et Sabre à moto. Le duo y est d’ailleurs très populaire. Pourtant, croiser un chien sur une moto n’a rien d’ordinaire…

Selon Walt, Sabre a toujours eu envie de rouler avec lui sur sa moto donc, un jour, il a réalisé son rêve en achetant un side-car.

© KRCR News Channel 7

« Elle aboyait toujours et voulait m’accompagner parce qu’elle a grandi sur un quad, alors j’ai eu l’idée d’acheter une moto avec le side-car et maintenant elle peut m’accompagner partout », a-t-il déclaré. « C’était très amusant et partout où nous allons, elle reçoit beaucoup d’attention. Elle est très bien entraînée et elle vit pour ça et je pense qu’à ce stade, moi aussi ! », a ajouté le motard.

Comme la chienne est encore jeune, Walt a de nombreux projets d’escapades en side-car afin de découvrir de nouveaux endroits avec elle. Sabre, quant à elle, a déjà hâte !

© KRCR News Channel 7

Bien s’équiper pour l’aventure

Pour voyager avec son chien à moto, le side-car est une option très confortable. Placé à côté de son maître, le toutou se sentira plus rassuré. Toutefois, pour assurer sa sécurité, il sera essentiel de bien l’attacher à l’aide d’une laisse et d’un harnais. Pour éviter les petits insectes et les courants d’air dans les yeux, il serait également judicieux d’équiper le chien d’une paire de lunettes comme celle de Sabre.

© KRCR News Channel 7

Enfin, avant de se lancer, il est capital d’habituer progressivement le toutou à ce moyen de transport pour qu'il ne panique pas et ne cherche à sauter à l'extérieur. Tous les chiens ne peuvent être aussi enthousiastes que Sabre à l’idée de se promener à moto !