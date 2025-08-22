Un chien erre pendant une semaine après l’hospitalisation de son maître SDF jusqu’à ce que de bonnes âmes interviennent

Du jour au lendemain, Lucky s’est retrouvé sans son propriétaire et compagnon de route. Ce dernier, hospitalisé à la suite d’un malaise, n’a pas pu prendre son chien avec lui. L’animal, livré à lui-même, a suscité l’inquiétude de quelques bienfaiteurs. Lesquels l’ont pris sous leur aile en attendant le retour de son humain.

Lucky, un Labrador au pelage crème, passe ses journées en compagnie de son propriétaire, un homme sans domicile fixe d’une trentaine d’années. Malheureusement, ce dernier a récemment fait un malaise qui lui a valu une hospitalisation. Pendant ce temps, son chien est resté seul dehors à l’attendre, puis des anges gardiens sont intervenus.

Plusieurs témoins ont aperçu la boule de poils errer entre Chaumont-en-Vexin et Trie-Château, dans l’Oise (60). Elle semblait chercher son maître, puisqu’elle retournait fréquemment dans le campement au sein duquel il vivait. Le quadrupède a été photographié et des signalements ont été faits.

Une décision qui fait débat

Petit à petit, les pièces manquantes du puzzle se sont assemblées. Les bienfaiteurs du toutou ont appris que son propriétaire était à l’hôpital , et que l’animal était livré à lui-même depuis une semaine.

Ils ont aussi constaté que les services animaliers locaux, bien qu’au courant de la situation, ne souhaitaient pas mettre le canidé en fourrière, car son propriétaire n’aurait pas pu le récupérer ensuite. En effet, selon la législation en vigueur, un animal non pucé et emmené au refuge doit être placé à l’adoption 8 jours après avoir été capturé. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité.

Animaux du Vexin - Refuge Jasmine / Facebook

Pour certaines personnes, laisser Lucky seul dans la rue et sans aide était inconcevable. Des bons Samaritains se sont donc mobilisés pour lui offrir un toit et de l’attention en attendant que son propriétaire sorte de l’hôpital. Le personnel de l’organisme SOS Animaux du Vexin / Refuge Jasmine lui a fait une place dans ses locaux et prend actuellement sont de lui. Il a par ailleurs contacté le propriétaire du toutou, à qui il a envoyé des photos de Lucky en pleine forme pour le rassurer.

Enfin, un appel au don pour financer la vaccination et l’identification du quadrupède a été lancé. Cela permettrait à son maître d’être en règle et à Lucky d’être protégé. Selon les membres de l'association, le canidé sera restitué à son humain une fois ce dernier rétabli.