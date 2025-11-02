Désormais entourée d’amour et de bienveillance, cette femelle Golden Retriever, jugée “trop ennuyeuse” par ses anciens propriétaires, goûte un bonheur bien mérité (vidéo)

Recueillir chez soi un animal adulte n’est pas toujours simple, notamment par l’absence d’informations sur ses antécédents. En voyant le comportement de Daisy, une femelle Golden Retriever, lors de son arrivée dans sa nouvelle famille, son attitude semblait témoigner d’un passé difficile. Heureusement pour la chienne, elle vit désormais une existence entourée d’amour.

Raegan possédait déjà une femelle Golden Retriever répondant au nom de Honey. Cette dernière avait été recueillie alors qu’elle était encore chiot. Cette année, la jeune femme a décidé d’offrir une compagne de jeu à sa boule de poils, lorsqu’elle a trouvé une annonce en ligne pour le don de Daisy, elle aussi une femelle Golden Retriever. Malheureusement pour la pauvre chienne, ses propriétaires la trouvaient “trop ennuyeuse” et ont tout simplement souhaité s’en débarrasser en postant une publication sur internet.

C’est ainsi que Daisy est arrivée dans son nouveau foyer. D’ordinaire, les Golden Retrievers sont des chiens réputés pour leur fougue et leur extraversion. Pourtant, Daisy a fait preuve d’un comportement pour le moins inhabituel. Loin de déborder de joie, la boule de poils s’est contenté de rester prostrée dans sa cage de transport. Raegan a bien tenté de la faire sortir en déposant une friandise sur le sol, mais rien n’y a fait. La chienne a effectivement quitté son refuge timidement, mais elle l’a aussitôt regagné une fois la gourmandise attrapée.



© @rae.gan.gosh / TikTok

Face à une scène aussi déchirante, Raegan n’a pu s’empêcher de partager sa tristesse mêlée de colère vis-à-vis des anciens maîtres de Daisy, écrivant même avoir “besoin de 2 minutes seule avec ses anciens propriétaires”. La vidéo, initialement publiée sur TikTok puis reprise par Newsweek , a également ému les internautes, l’un d’entre eux exhortant Reagan à offrir à la chienne la “meilleure vie possible”.

De ce côté-là, il n’y a aucune inquiétude à avoir. En effet, une autre vidéo montre Daisy confortablement installée sur le canapé de sa maîtresse, recevant enfin tout l’amour qu’elle mérite. Et à en juger par son adorable bouille, il ne fait aucun doute que la chienne savoure pleinement cette nouvelle chance qui lui est offerte.

A lire aussi : Après des semaines de silence, cette chienne souffrant d’arthrose surprend sa famille d’accueil avec une bêtise pleine de sens