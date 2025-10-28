Un père et son fils parcourent plus de 600 kilomètres sur un malentendu pour aller voir un vieux chien de refuge qui ne parvient pas à trouver de famille

L’amour insensé fait parfois faire des folies et ce n’est pas Michael Mills et son père qui diront le contraire… Sur un malentendu un peu bête, père et fils se sont lancés dans un voyage de plus de 600 kilomètres pour aller rendre visite à un vieux chien de refuge qui attendait de trouver sa famille depuis plusieurs années. Grand bien leur a pris puisqu’ils ont eu un coup de foudre immédiat !

Mike Mills et son fils Michael vivent à Lexington, en Caroline du Sud. Il y a plus d’un an, en cherchant un chien à adopter dans l’un des refuges de leur région, ils sont tombés sur le profil d’un imposant croisé prénommé Eminem. Immédiatement, ils ont succombé au charme de la boule de poils et ont d’autant plus été touchés par son histoire. Arrivé au refuge de la Lexington Humane Society il y a quelques années, Eminem n’avait jamais réussi à attirer l’attention des potentiels adoptants qui le trouvait tous trop effrayant. Au lieu de trouver lui-même sa famille, le toutou avait donc passé des années à regarder ses copains chiens s’en aller un par un vers une vie meilleure… jusqu’à l’arrivée de Mike et Michael !

© Lexington Humane Society / Facebook

Une évidence

Mais au moment de rendre visite à Eminem, un problème de taille est apparu. En effet, le chien ne se trouvait pas en Caroline du Sud comme père et fils le pensaient… En réalité, il était dans une ville homonyme située dans le Kentucky, à plus de 600 kilomètres de là ! “Je me suis senti comme un idiot… Mais nous étions déjà très attachés à lui alors nous savions que nous devions aller le voir”, a expliqué Michael auprès du média WIS News 10 . Sans perdre un jour de plus, les 2 hommes ont donc sauté dans leur voiture et ont roulé à travers les États pendant 7 longues heures.

Ce voyage, long et imprévu, s’est pourtant rapidement effacé au moment où le duo a posé son regard sur le toutou pour la première fois. “Il s’est approché de nous et nous avons su que ce n’était pas une simple rencontre”, a raconté le père de famille.

© Lexington Humane Society / Facebook

“Il bave beaucoup”

L’adoption a immédiatement été confirmée et Eminem vit aujourd’hui la plus belle des vies chez les Mills. Il a néanmoins un gros défaut : “Il bave beaucoup. Ça craint, mais je savais que je voulais un chien”, a affirmé Michael avec beaucoup d’humour et de tendresse. Son père a d’ailleurs confié que le chien dormait toutes les nuits avec Michael… dans son lit ! Preuve qu’un peu de bave n’est pas un obstacle à l’amour !