Privée de ses chiots, une chienne s’éteint peu à peu au refuge jusqu'à ce qu’une association décide de la sauver

Abandonnée à son sort avec ses petits, une chienne dévouée a tout donné pour protéger sa famille. Toutefois, après l’adoption de ses chiots, elle s’est retrouvée seule, brisée par la séparation et menacée d’euthanasie. Jusqu’au jour où une main tendue a tout changé.

Quand Gladice avait été découverte errante avec ses 4 chiots, personne ne connaissait le passé de cette chienne. On savait seulement qu’elle veillait courageusement sur ses petits et essayait désespérément de les nourrir.

La petite famille canine a été emmenée au refuge Lancaster Animal Care Center, en Californie (Etats-Unis). Les bénévoles, dont Evelyn Garces, ont pris soin de la femelle Berger Allemand et de sa progéniture.



Evelyn Garces

Une semaine plus tard, les 4 chiots ont été adoptés. Leur mère, elle, est restée seule dans son box. Son état émotionnel s’est alors rapidement dégradé, sous le regard impuissant des membres du personnel.

“Gladice a toujours été assez calme et timide, mais une fois ses bébés adoptés et s’étant retrouvée était seule, elle semblait assez différente, raconte Evelyn Garces à The Dodo . Après cela, je ne l'ai vue que dormir ou s'allonger. Je n'ai jamais vu un sourire sur son visage, ni même sa queue remuer.”



Evelyn Garces

La chienne devait se demander pourquoi ses chiots n’étaient plus à ses côtés, même s’ils avaient passé l’âge du sevrage depuis longtemps. La solitude et le fait de se retrouver dans un endroit inconnu l’affectaient considérablement. Elle avait énormément de mal à s’adapter à cet environnement et à sa situation.

“Elle était tout le temps si triste, poursuit la bénévole. C'était comme si elle avait perdu toute sa belle étincelle de vie. C'était bouleversant de la voir ainsi.”

Une association redonne de l’espoir à Gladice

Hélas, le mauvais sort semblait s’acharner sur cette chienne. Le Lancaster Animal Care Center fait partie des refuges qui ont recours à l’euthanasie lorsqu’ils manquent de place. Gladice était donc en grand danger. Il fallait lui trouver un autre foyer le plus vite possible.

Evelyn Garces et ses collègues ont multiplié les appels dans ce sens, notamment via les réseaux sociaux. Leurs efforts ont fini par payer, puisque l’association Promise 4 Paws Rescue est venue la chercher au refuge pour la prendre en charge.

Promise 4 Paws Rescue

Gladice reçoit tous les soins dont elle a besoin de la part de ses nouveaux bienfaiteurs, et sa vie n’est plus en sursis. “Je suis sûre que l’association apprendra à bien la connaître et lui trouvera la famille idéale”, conclut Evelyn Garces.