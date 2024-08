Après avoir passé plus de 100 jours à l’hôpital à cause d’une maladie rare, un homme revient rendre visite aux autres malades avec son chien pour leur offrir de l’espoir (vidéo)

Quand Nigel Avery a développé le syndrome de Guillain-Barré, une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les nerfs et paralyse le malade, sa famille avait été informée de se préparer au pire… Pour aider son corps à récupérer, l'homme de 57 ans originaire d'Ash (Angleterre) avait même été placé dans le coma. Heureusement, durant cette période difficile, Nigel a pu compter sur la plus adorable source de réconfort : Martha, sa chienne.

Le meilleur des soutiens

En plus de recevoir des visites fréquentes de sa femme et de sa famille, Nigel a pu voir 4 fois sa fidèle compagne à 4 pattes. Comme le rapporte la BBC, le personnel de l'hôpital Kent and Canterbury (K&C) a non seulement autorisé les visites de Martha, mais il les a aussi organisées en transportant Nigel à l'extérieur avec ses équipements médicaux (respirateur, etc.) et en glissant des friandises pour chien entre ses doigts. Les effets positifs ont été immédiats.

East Kent Hospitals University Trust

« La première fois que Martha a sauté sur son lit, il y avait des larmes qui coulaient sur son visage parce qu'il était tellement heureux de la voir. », a déclaré Sarah Gotke, la physiothérapeute. Même s’il ne se souvient pas de cette première visite, Nigel Avery assure qu'à chacune des 3 visites suivantes, la chienne lui a donné la motivation pour aller mieux.

East Kent Hospitals University Trust

Offrir du réconfort et de l’espoir aux autres malades

À la sortie des soins intensifs, Nigel a dû suivre des semaines de thérapie dans un service spécialisé de neuro-rééducation pour réapprendre à s'asseoir, à se lever, à parler et à marcher. Dans cette unité, il a rencontré des patients victimes d'AVC qui l'ont inspiré à commencer une formation de chien thérapeutique avec Martha.

Aujourd’hui, 2 ans plus tard, le couple a terminé sa formation et il visite les patients de l'hôpital du Kent et de Canterbury quelques heures chaque semaine.

Jo Burn / BBC

« Les visites de Martha m'ont apporté un peu de lumière dans des moments d'extrême obscurité et j'espère que nous pourrons offrir la même chose à d'autres personnes. Les animaux peuvent offrir quelque chose que la médecine ne peut pas offrir ; ils peuvent aider à mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. », a affirmé Nigel Avery.

A lire aussi : La réaction touchante d'un chien qui reconnaît un être cher venu à sa rencontre à l'aéroport (vidéo)

Sarah Gotke ne peut que confirmer : « Martha a vu une patiente qui était folle des chiens et quand je suis arrivée, elle pleurait et maintenant elle sourit. », a-t-elle ainsi déclaré. Une véritable source de réconfort et d’espoir pour les patients !