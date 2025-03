Après le malaise d'un senior, un chien aboie plus d'une heure devant sa maison pour obtenir de l'aide (vidéo)

Kai, un Doberman d’environ 4 ans, a été qualifié de héros après avoir sauvé la vie de son grand-père humain victime d’un malaise grave. Le chien n’a pourtant jamais été formé pour assister ses proches, mais a agi avec instinct. Les caméras de surveillance de la maison ont filmé son incroyable réaction.

À la fin du mois de décembre 2024, le grand-père d’une famille texane a été victime d’un malaise et s’est effondré sur le sol. Selon les informations rapportées par Newsweek, l’homme a fait une septicémie, qui a atteint ses organes jusqu’à lui faire perdre connaissance. Une situation potentiellement mortelle sans l’intervention rapide des secours.

@thisiskaiserr / TikTok

Une aide inattendue

Malheureusement, ce jour-là, le senior était seul à la maison. Du moins, seul Kai se trouvait sur place et, évidemment, il n’avait pas la possibilité de contacter les secours. Du moins, c’est ce que ses proches auraient pu penser, mais le chien a prouvé qu’il était capable de protéger sa famille. Dans une vidéo partagée sur TikTok, les internautes ont découvert la perspicacité de l’animal.

En voyant le grand-père au sol, l'animal a tout de suite compris que quelque chose n’allait pas et est parvenu à ouvrir la porte pour se précipiter dehors. Là, pendant plus d’une heure, il a aboyé sans cesse dans l’espoir que quelqu’un le remarque. Une voisine a fini par l’entendre et a contacté les forces de l’ordre. Un policier est allé sur place et, en pénétrant dans le logement, a découvert l’homme étendu sur le sol.

Celui-ci a été pris en charge par les secouristes et placé en soins intensifs. Il se trouvait dans un état grave et son malaise aurait pu être fatal si Kai n’était pas intervenu : « Il serait décédé s'il n'était pas arrivé à l'hôpital à temps », assurait le propriétaire du chien.