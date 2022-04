Cette femme a trouvé le job de ses rêves : elle accompagne les chiens lors des voyages en avion !

Aux Etats-Unis, une jeune femme passionnée de chiens et de voyages a trouvé le moyen de combiner les 2. Son métier consiste à accompagner les chiots en avion vers leur destination, où leurs familles les attendent impatiemment.

Jennifer Kopczynski est l’heureuse propriétaire d’un Caniche toy qui lui apporte énormément de joie au quotidien. Elle est aussi « nounou de vol » pour chiens ; autrement dit, elle accompagne les chiots transportés par avion pour les remettre à leurs futurs maîtres, comme le raconte Daily Paws.

Tout avait commencé lorsque l’éleveur chez lequel elle avait fait l’acquisition de son ami à 4 pattes lui avait demandé un petit service. Il cherchait quelqu’un pour être aux côtés d’un autre jeune canidé de son élevage à bord d’un avion devant l’emmener chez ses nouveaux propriétaires. Le billet de Jennifer Kopczynski et tous les frais étaient évidemment payés.



Jennifer Kopczynski

Cette dernière a accepté et ne l’a pas regretté. « Cela a pris environ une demi-journée, et c'était la chose la plus réconfortante que j'aie jamais faite », explique-t-elle. La famille en question avait, en effet, récemment perdu son chien et était impatiente d’en accueillir un autre. « Livrer ce chiot à une famille cherchant à combler le vide de la perte d'un être cher a été l'un des moments les plus spéciaux que j'aie jamais vécus », ajoute-t-elle.

Quand ce même éleveur lui a demandé si elle était prête à renouveler l’expérience, elle a répondu par l’affirmative sans hésiter un seul instant. C’est donc devenu son métier, avec des démarches à effectuer, comme l’inscription au département américain de l'Agriculture et l’obtention d’une licence commerciale.

On peut imaginer que c’est un job de rêve, ce que Jennifer Kopczynski ne nie pas, mais elle assure que son quotidien de nounou de vol « peut être dur » par moments. Elle évoque ainsi les levers du lit à 3 heures du matin, les longues formalités à l’aéroport, l’inspection minutieuse de la caisse de transport et bien d’autres tâches liées aux voyages en avion avec les animaux.

Cette habitante de Seattle, dans l’Etat de Washington (Nord-ouest des Etats-Unis), reconnaît toutefois que les avantages d’un tel travail en surpassent largement les difficultés. Quand on prend l’avion gratuitement et que l’on peut, en plus, passer beaucoup de temps avec les chiens, on n’est assurément pas le plus à plaindre.

« Habituellement, les chiens sont stressés jusqu'au moment du décollage », précise Jennifer Kopczynski, qui prend le temps de gagner leur confiance et de les rassurer pour que le vol se passe le mieux possible pour eux.

L’arrivée à destination, un moment à la fois attendu et redouté

Collaborant aujourd’hui avec plusieurs éleveurs, elle compte une trentaine de voyages en tant que nounou de vol depuis qu’elle a débuté dans ce métier. Elle profite de chacune de ces missions pour poster une courte vidéo sur TikTok, où elle cumule des millions de vues.

Jennifer Kopczynski confie que l’arrivée est pour elle à la fois un moment gratifiant et triste. Elle est évidemment heureuse de voir les chiots rejoindre leurs nouvelles familles, mais elle a toujours un petit pincement au cœur lorsqu’ils s’en vont. Elle reste cependant en contact avec bon nombre de ces maîtres via les réseaux sociaux, ce qui lui permet de voir les chiens grandir et s’épanouir.