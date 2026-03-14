« J'étais sans voix », après plus de 8 ans de séparation, une femme et le chien volé de son défunt père sont enfin réunis

Les 2 Épagneuls de Rebecca Harvey avaient été volés en 2017, dans le jardin familial. Durant plus de 8 ans, la jeune femme avait perdu l’espoir de retrouver un jour les animaux de son père, jusqu’à ce que l’un d’eux réapparaisse dans sa vie de façon inattendue. Heureuse d’avoir retrouvé l’un de ses chiens, elle espère à nouveau retrouver le second.

C’est dans le jardin familial situé à Maplestead, dans le comté de l'Essex (Angleterre), le 30 octobre 2017, que les 2 Épagneuls du père de Rebecca Harvey avaient été volés. Ce jour-là, la jeune femme, qui avait l’intention de les laisser sortir de leur niche en rentrant du travail, s’était aperçue que Clover et Flora avaient disparu de leur niche. Paniquée en constatant leur disparition, Rebecca avait aussitôt contacté son père et son frère pour s’assurer qu’ils n’avaient pas emmené les chiens au travail. Mais, hélas, ce n’était pas le cas…

Sans nouvelles et un espoir qui s’amenuise

Bien qu’elle ait contacté la police et lancé une campagne de recherches grâce aux réseaux sociaux, les jours, les mois, puis les années passèrent sans qu’aucune piste ou nouvelle de ses chiens ne lui soit donnée. Si bien que, après plus de 8 ans, Rebecca, qui habite désormais Sudbury dans le Suffolk, avait fini par penser qu’elle ne les reverrait plus jamais. Mais récemment, elle a reçu un appel téléphonique lui indiquant que Flora avait été retrouvée.

Dimanche 8 mars, la chienne et sa maîtresse ont enfin été réunies, pour le plus grand bonheur de la jeune femme. Celle-ci confiait au média BBC que ces retrouvailles étaient d’autant plus émouvantes que la chienne appartenait à l’origine à son père qui est décédé 4 ans et demi plus tôt.

Rebecca Harvey / BBC

« Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir cet appel samedi m'annonçant qu'elle avait été retrouvée.»

Elle confiait également avoir été sous le choc et « sans voix » lorsqu’elle a reçu cet appel lui annonçant la bonne nouvelle. Après une première tentative infructueuse, la femme qui l’a contactée et qui appartient à une association caritative nommée Beauty's Legacy Animal Search Team l’a informée qu'un homme avait acheté Flora des années plus tôt. Mais après un certain temps, il avait fini par penser qu’elle avait été volée…

Heureuse, Rebecca et son mari sont alors allés dans le Kent pour retrouver Flora.

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Rebecca Harvey / BBC

« Elle est venue directement vers moi en remuant la queue. »

Ces retrouvailles inespérées ont été émouvantes et ont ravivé la flamme de l’espoir dans le cœur de Rebecca. Désormais, elle espère à nouveau retrouver Clover. « Tout ce que je peux dire à ceux qui se sont déjà trouvés dans cette situation, c'est de ne pas perdre espoir, car neuf ans, c'est long », ajoutait-elle pour conclure.