Un chien errait depuis des jours la tête coincée dans un bocal, il est enfin sauvé grâce à un drone (vidéo)

Dans le sud de la Pennsylvanie, une chienne errante en détresse a fait l’objet d’une opération de sauvetage digne d’un film. La tête coincée dans un bocal en plastique, l’animal, livré à lui-même depuis plusieurs jours, a dû sa survie à l’intervention rapide d’un télépilote de drone et de bénévoles déterminés.

La traque aura duré plusieurs jours dans le comté de York, en Pennsylvanie (Etats-Unis), et mobilisé d’importants moyens, avec notamment le recours à un drone. C’est d’ailleurs grâce à ce dernier que le sauvetage a pu avoir lieu très tôt le matin du mercredi 20 août, rapportait United Press International .

La chienne en question, qui porte désormais le prénom du télépilote l’ayant localisée, avait la tête coincée dans un bocal en plastique et échappait, jusque-là, à toutes les tentatives de capture.

Ledit bocal, qui devait contenir des mini bretzels, l’empêchait de respirer convenablement, de se nourrir et de s’hydrater. Il fallait agir vite pour lui sauver la vie.

Dallas Fuhrman, opérateur de drone au sein de l’organisation Nighthawk Drone Services, a accepté sans la moindre hésitation de prendre part aux recherches. A 3 heures du matin mercredi, il a pu repérer la chienne sur un champ de maïs et transmis son emplacement aux bénévoles de l’association locale Canine Rescue of Central Pennsylvania.

Ceux-ci ont enfin pu mettre fin à la folle cavale de la chienne. Ils l’ont débarrassée du bocal qui emprisonnait sa tête et emmenée chez le vétérinaire.

“Dallas souffre d'une déshydratation sévère, est infestée de tiques et est visiblement en détresse. Elle reçoit actuellement les soins d'urgence dont elle a besoin, et nous attendons les résultats des analyses sanguines pour mieux comprendre son état“, indiquait la Canine Rescue of Central Pennsylvania sur sa page Facebook, où elle a partagé la vidéo du sauvetage. La voici :

“Nous continuerons à vous tenir au courant de son rétablissement, mais pour l'instant, célébrons cette vie sauvée“, ajoutait l’association.

En famille d’accueil pour un nouveau départ

Une collecte de fonds a été lancée pour financer les soins de la chienne, qui a donc été appelée Dallas.

Canine Rescue of Central Pennsylvania a donné des nouvelles réjouissantes de Dallas, toujours sur Facebook. La chienne se porte mieux et a été confiée à une famille d’accueil.



Canine Rescue of Central PA / Facebook

“En raison de la nécessité de lui donner des petits repas fréquents pour éviter les changements d'électrolytes indésirables et le syndrome de renutrition inappropriée, nous avons pensé qu'il était préférable de la placer immédiatement dans une famille d'accueil”, peut-on effectivement lire dans la publication.

Dallas reçoit affection, attention et friandises de la part de ses bienfaiteurs. Elle s’entend à merveille avec Rue, l’autre chienne de la famille, qui avait d’ailleurs été adoptée à la Canine Rescue of Central Pennsylvania.

Canine Rescue of Central PA / Facebook