Après avoir vécu 8 ans dans la même famille, ce pauvre chien est abandonné et sombre jusqu’à ce qu’une personne lui redonne le sourire (vidéo)

Max pensait avoir trouvé sa famille pour la vie… Malheureusement, 8 ans après son adoption en refuge, le toutou a de nouveau été abandonné. Seul et traumatisé par cet acte inattendu, il a doucement commencé à dépérir sous les yeux impuissants des bénévoles.

L’avenir n’est pas toujours tout tracé, surtout pas pour les animaux de compagnie qui dépendent tous du bon vouloir de leurs humains. Adopté en refuge il y a plus de 8 ans, alors qu’il n’était encore qu’un petit chiot, Max a eu le privilège de grandir et de s’épanouir au sein d’une famille aimante et d’un foyer chaleureux. Pourtant, comme l’expliquait un article publié sur le site de la Fox 29 le 15 juillet 2024, le joyeux toutou a été soudainement ramené au refuge après 8 ans de “bons et loyaux services”. Selon les dires des membres de sa famille, ce sont des “circonstances imprévues” qui les ont poussé à rendre leur chien au refuge de la SPCA de Pennsylvanie .

https://www.tiktok.com/@sarahbrown701/video/7388507369422048558/

“Il avait le cœur brisé”

En quelques jours seulement, Max a commencé à dépérir. Effrayé d’être si loin de ceux qu’il a connu toute sa vie, le chien noir et blanc ne voulait plus ni boire, ni manger et encore moins jouer avec les bénévoles du refuge qui ont pourtant tout essayé pour lui remonter le moral. “Il était terrifié ici. Il avait le cœur brisé. Il ne voulait même pas manger…”, a déclaré un porte-parole de l’organisme dans une publication Facebook.

Pendant plusieurs semaines, les équipes du refuge ont partagé son histoire ainsi que quelques photos auprès de leur communauté, dans l’espoir qu’un potentiel adoptant tombe sous le charme du toutou. Par chance, c’est exactement ce qu’il s’est passé ! “Une vidéo TikTok de lui est devenue virale. Quelqu’un qu’il connaissait de son ancienne vie l’a reconnu et est venu le voir…”, peut-on lire, toujours sur Facebook.

Pour la vie...

En voyant cette personne arriver, la frimousse de Max s’est immédiatement illuminée. Le coup de foudre a été fulgurant et réciproque. Ce même jour, les papiers d’adoption ont été signés. “Elle avait hâte de le ramener dans un endroit où il se sentirait en sécurité et aimé”, souligne l’organisation. À ce jour, le toutou a retrouvé toute sa joie de vivre et est plus heureux que jamais. Sa nouvelle maman assure qu’il finira ses jours auprès d’elle, au chaud, en sécurité et entouré d’amour. C’est tout ce qu’on lui souhaite !

https://www.tiktok.com/@sarahbrown701/video/7390525149319154975/