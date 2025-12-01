Un adorable chiot Golden Retriever passe de la peur à la joie en rencontrant des cochons pour la première fois (vidéo)

Poppi est très jeune, mais l’on perçoit déjà chez lui toutes les caractéristiques du Golden Retriever. Très attiré par ses congénères, mais aussi par les humains et les autres animaux qui l’entourent, il est toujours prêt à lier de nouvelles amitiés. Tout récemment, il a rencontré des cochons et le moment a été bouleversant pour Poppi.

Les Golden Retrievers sont connus pour leur bonhommie, rappelait Parade Pets. Poppi n’échappe pas à la règle, et il ne lui a pas fallu longtemps avant d’agir comme ses semblables. Ses propriétaires sont aux premières loges pour admirer la progression fascinante de ce petit chiot. Même s’il est sociable, Poppi n’échappe pas à quelques petites frayeurs, comme dernièrement lors de sa première rencontre avec des cochons.

Le duo de la bonne humeur

Poppi vit avec sa grande sœur Pearl, Golden Retriever elle aussi, et ses parents. Très avenant, il aime suivre sa famille partout et ne manque pas une occasion de découvrir des choses qu’il ne connaît pas. Ses aventures sont partagées sur le compte Instagram « @pearl.the.golden.girl ».

@pearl.the.golden.girls / Instagram

En visite à la ferme

Poppi a pu assouvir sa curiosité lorsqu’il s’est rendu à la ferme il y a peu de temps. Il a tout de suite remarqué la présence des cochons, et a entrepris d’aller les voir. En les voyant bouger dans la boue, il a pris peur et a eu un mouvement de recul important. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’est la gentillesse du chiot qui a parlé.

@pearl.the.golden.girls / Instagram

Une curiosité qui prend le dessus

Poppi ne s’est pas arrêté à sa première réaction et a décidé de retourner vers les cochons. Après de petits pas prudents, le chiot s’est rapproché de l’enclos des porcs. Par la suite, sa queue a commencé à s’agiter et Poppi a même adressé quelques coups de langue gentils à ceux qui sont devenus ses nouveaux amis.

Un moment chéri par les internautes

Les internautes ne se lassent pas de ce tendre moment, très naturel, qui nous montre toute la gentillesse des Golden Retrievers.

Un utilisateur commentait : « En tant qu’éleveur de porcs et amoureux des chiens, j’approuve ce message ! ». Certains remarquent aussi le courage du chiot qui ne se contente pas d’une tentative. « C’est la chose la plus mignonne que j’ai jamais vue », soulignait l’un d’entre eux. Ce qui est sûr, c’est que Poppi s’est fait de nouveaux amis, et ce ne seront sans doute pas les seuls.