Un chien errant s'étant coincé la tête dans un bocal échappe à ses sauveurs pendant 30 jours

Teri Goodnight vient en aide aux chiens errants du comté de Montgomery, au Texas (Etats-Unis), depuis 3 ans. Le 26 octobre 2023, elle apprenait qu’un canidé s’était coincé la tête dans un bocal et que personne ne parvenait à le rattraper.

Cette situation délicate avait débuté le 21 octobre pour le chien en question, appelé plus tard Jughead. Il errait aux côtés d’un congénère nommé Red.



East Texas Hoof and Paw Animal Rescue / Facebook

Pendant 30 jours, Teri Goodnight a suivi les traces de Jughead dans l’espoir de le capturer et mettre fin à son calvaire. Elle a dépensé des centaines de dollars en carburant en sillonnant le secteur à sa recherche.

Elle était extrêmement inquiète pour ce chien, se demandant comme il pouvait respirer, se nourrir et boire en ayant la tête ainsi emprisonnée.



East Texas Hoof and Paw Animal Rescue / Facebook

Elle ignorait à ce moment-là qu’il y avait une ouverture à l’autre extrémité du bocal, qui est en fait le réservoir d’un distributeur de croquettes pour chat. Poussé par la faim, Jughead y avait introduit la tête sans se douter qu’il ne parviendrait plus à s’en débarrasser.

Les incessants efforts de Teri Goodnight et sa persévérance ont fini par porter leurs fruits. La bénévole a, en effet, réussi à localiser les 2 chiens et à les mettre en sécurité. Il ne restait plus qu’à enlever le bocal qui faisait de la vie de Jughead un véritable cauchemar.



East Texas Hoof and Paw Animal Rescue / Facebook

« J'ai littéralement pleuré pendant 10 minutes »

« Nous avons pris un coupe-fil, nous avons coupé [le bocal] tout autour et nous l'avons retiré de la tête », raconte Teri Goodnight à Click2Houston. C’était la délivrance, tant pour l’animal lui-même que pour sa bienfaitrice.



East Texas Hoof and Paw Animal Rescue / Facebook

« J'ai littéralement pleuré pendant 10 minutes après l'avoir attrapé, confie-t-elle. Je me suis effondrée en larmes. J'étais soulagée que tout soit fini. »

Pour Jughead et son compère Red, l’errance n’est plus qu’un mauvais souvenir. Ils ont été placés au refuge East Texas Hoof and Paw Rescue où ils sont soignés et vaccinés. Ils seront bientôt proposés à l’adoption.