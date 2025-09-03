Un chien échappe à une fin tragique après avoir été laissé dans une voiture pendant la sortie plage de son maître

Les organismes de protection animale ont beau le répéter : laisser son chien enfermé dans une voiture en plein été n’est pas une option. Dans l’habitacle, il ne faut que quelques minutes pour que la température devienne insupportable. Malheureusement, certains propriétaires inconscients continuent d’ignorer ces faits, mettant gravement en danger la vie de leur animal.

Qu’en serait-il de ce Bouledogue Français, si les policiers du commissariat de Clearwater, en Floride (États-Unis), ne l'avaient pas secouru ? C’est toujours avec stupéfaction que les sauveteurs constatent l'irresponsabilité de certaines personnes vis-à-vis de leur animal. Heureusement pour le toutou, il a pu être sauvé in extremis, mais d’autres n’ont pas toujours cette chance.

Sur le site du Ministère de l’Intérieur, il est indiqué que la température à l’intérieur d’une voiture, en été, peut atteindre les 40°C en moins de 10 minutes, et 60°C 5 minutes plus tard. Quand le soleil tape, il n’est donc pas question de laisser son chien dans son véhicule si l’on tient à sa vie. Toutefois, certains n’ont pas conscience du danger pour leur animal, ou l’ignorent simplement.

Clearwater Police Department / Facebook

Un chien condamné

Dimanche 17 août, un agent de police a remarqué un chien enfermé dans une voiture au parc Sand Key, qui borde le Golfe du Mexique. Le quadrupède montrait des signes évidents de détresse, selon le témoignage d’un porte-parole, partagé par Yahoo News : « Notre agent a constaté qu'il haletait excessivement et que de la bave maculait la banquette arrière », pouvait-on lire.

Les fenêtres n’étaient ouvertes que de quelques centimètres, pas plus de 5, et la température ressentie dans l’habitacle était de 35°C. Conscient que le canidé courait un réel danger, le témoin l’a fait sortir et l’a immédiatement conduit chez un vétérinaire, où il a pu recevoir les soins adaptés.

Rapidement, son propriétaire a été identifié et inculpé pour « cruauté envers les animaux ». Il devra rapidement répondre de ses actes devant la justice. Le rescapé, quant à lui, est hors de danger.