« Je ne pouvais pas espérer meilleure retraite », la lettre émouvante d'une chienne de 16 ans sauvée d'un élevage insalubre

Rescapée d’un passé d’une extrême dureté, Fuchya savoure aujourd’hui, à 16 ans, une retraite paisible entourée d’amour, au point d’adresser une bouleversante lettre de remerciement à ses sauveurs. Entre siestes au soleil, nouveau copain et premiers apprentissages, la chienne découvre enfin le bonheur simple d’une vie de famille.

En janvier 2026, Action Protection Animale et la police intervenaient dans un élevage yvelinois où des dizaines de chiens, en majorité des Boston Terriers, étaient détenus dans des conditions épouvantables. Nous vous en parlions dans un précédent article.



Grâce à ce sauvetage, le calvaire des loulous en question avait pris fin, et bon nombre d'entre eux ont eu droit à un nouveau départ. Vous vous souvenez probablement d'Ulysse, qui avait perdu un œil mais gagné une famille d'accueil bienveillante et affectueuse.

Cette fois-ci, c'est à l'histoire de Fuchya que nous nous intéressons. Cette chienne séniore se trouvait bien dans l'élevage ciblé par APA et les forces de l'ordre, mais elle n'est pas de race Boston Terrier. « Comme ses compagnons d’infortune, elle ne connaissait rien du monde extérieur », peut-on lire sur le site de l'association .



A 16 ans, elle découvre enfin la sérénité, la quiétude et la sécurité d'un foyer. Sa famille d'accueil a récemment envoyé une lettre émouvante, virtuellement « écrite » par Fuchya pour raconter sa nouvelle vie à ses « sauveurs » et leur témoigner sa reconnaissance.

On y découvre que la chienne a bien pris ses marques auprès de ses humains et qu'elle a « trouvé un super copain qui s’appelle Oasis » et avec lequel s'entend à merveille.



Siestes au soleil et gourmandise

Fuchya apprend la propreté et à affronter le monde extérieur lors des promenades, qui sont encore des épreuves pour elle. Elle apprécie de plus en plus le confort du panier, qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à déplacer « pour être au soleil » vu qu'elle « adore faire bronzette ». En outre, elle a commencé les séances d'osthéopathie qui lui font énormément de bien.

« Même si je n’ai pas pris beaucoup de poids (mon souffle au cœur me demande beaucoup d’énergie), j’adore manger et ma pièce préférée reste la cuisine, prête à attraper tout ce qui tombe », peut-on également lire.

« Merci APA de m’avoir sortie de cette misère. Je ne pouvais pas espérer meilleure retraite que celle-là », conclut « Fufu ».