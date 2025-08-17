2 chiens enfermés dans le coffre d’une voiture ont été sauvés, leurs propriétaires contestent les accusations

À la suite d’un signalement, une équipe de pompiers a organisé le sauvetage de 2 chiens enfermés dans des cages à l’intérieur d’une voiture. Les propriétaires des animaux, interrogés ultérieurement, ont contesté le fait de les avoir négligés et, sans preuves pouvant contredire leur version, ont récupéré les canidés.

À Charleville-Mézières (Ardennes), et plus précisément, au niveau de la promenade Dulmen, un véhicule a retenu l’attention des passants. 2 chiens, un Yorkshire et un Teckel, étaient visibles à l’intérieur et semblaient avoir été laissés seuls depuis un certain temps. Supposant qu’il y avait un risque pour leur bien-être, les pompiers sont intervenus pour les secourir.

Ces derniers ont été sollicités par les forces de l’ordre locales, précisait France 3 . Lesquelles avaient elles-mêmes été contactées par un témoin inquiet pour les animaux. Sur place, les sauveteurs ont effectivement constaté la présence des quadrupèdes dans le coffre .

Ils étaient enfermés dans des cages

Tous les 2 se trouvaient dans des cages à chats à l’intérieur de la voiture, immatriculée en Espagne. Sans perdre plus de temps, les pompiers se sont munis du matériel nécessaire, emporté à bord de leur véhicule d'intervention animalière. Lequel contient tout l’équipement adéquat pour intervenir auprès d’animaux.

Ils ont alors brisé la vitre arrière et récupéré les canidés, puis la voiture a été dépannée vers la fourrière. Une enquête a été ouverte pour identifier les propriétaires, qui se sont finalement présentés au commissariat. Sur place, ils ont été accusés de négligence envers les chiens. Notamment, les laisser dans une voiture en été peut leur coûter la vie, mais un témoin anonyme a aussi affirmé que les animaux se trouvaient là depuis au moins 2 jours.

Une enquête difficile

Les maîtres ont catégoriquement réfuté cette allégation. Puisqu’ils étaient d’origine étrangère, la barrière de la langue rendait la discussion difficile. Ils ont toutefois exprimé leur souhait de récupérer leurs canidés, alors à la fourrière à ce moment. À contrecœur, la Directrice de l’établissement les a autorisés à repartir avec, car aucune preuve de leur culpabilité n’a été trouvée.

D’autant plus que les animaux étaient en bonne santé et que, d’après leur carnet de vaccination, tous leurs soins étaient à jour, ce qui jouait en faveur des propriétaires : « On ne peut pas prouver qu'ils ont bien passé 2 jours dans le coffre [...] On a dû rendre les chiens, on était obligé », partageait-elle avec regret.

A lire aussi : Une chienne adoptée en refuge explose de joie en découvrant un jardin pour la première fois (vidéo)