Un chien, dont toute la famille est décédée, reprend goût à la vie grâce à une rencontre qui a changé son existence (vidéo)

Grey était un chien errant très craintif envers les humains et, lorsqu’il a compris de quelle cruauté ceux-ci étaient capables, il leur a définitivement fermé son cœur. On lui avait arraché toute sa famille et personne ne pouvait apaiser sa douleur, mais il a commencé à voir un peu de lumière dans sa vie quand un heureux événement s’est produit.

L'histoire de Grey, un chien errant, est tout bonnement insupportable. Tous les membres de sa famille sont décédés après avoir été piégés dans un champ. Il était le seul survivant, du moins, c'est ce que ses sauveteurs pensaient. En effet, une autre boule de poils ressemblant trait pour trait au rescapé est venue leur rendre visite un jour, et son frère canin l’a tout de suite reconnue.

Quand Grey a été découvert par les membres d’Animal Terra, refuge de Moldavie, il était gravement blessé au niveau de la patte. Un piège s’était refermé sur celle-ci, précisait Newsweek, mais l’animal était parvenu tant bien que mal à s’extirper. Les chiens de sa famille n’ont malheureusement pas eu cette chance, car ils sont décédés certainement à cause de ces mêmes dispositifs, selon les sauveteurs.

@anim.alterra / Instagram

Un chien dévasté

Au départ, Grey est resté seul à errer aux abords du refuge. Les membres de celui-ci veillaient sur lui à distance, s’assurant qu’il ne manque de rien en le nourrissant notamment. Toutefois, le jour du drame, ils ont remarqué qu’il boitait et que sa patte était ensanglantée. Inquiet, ils se sont organisés pour le capturer et l’animal a été examiné par un vétérinaire.

Son membre était gravement blessé et l’on pouvait d’ailleurs voir ses os à travers sa peau déchirée par le piège. De plus, une infection s’était généralisée dans tout son corps et il n’y avait pas une minute à perdre pour le sauver. Comprenant qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour sa patte, les praticiens l’ont amputée. Grey a bénéficié d’un traitement pour endiguer sa septicémie, puis s’est progressivement rétabli.

@anim.alterra / Instagram

Physiquement, il allait beaucoup mieux, mais mentalement, rien ne semblait pouvoir le guérir. Grey était craintif et ne faisait confiance à personne. Il était vraisemblablement déprimé, puis quelque chose d’improbable s’est produit. Un jour, qui était a priori comme tous les autres, une boule de poils a escaladé la clôture du refuge.

A lire aussi : Déçu par une adoption ayant tourné court, ce chien se console en gardant sa peluche auprès de lui en attendant une nouvelle chance (vidéo)

En la remarquant, le personnel a fait un constat sans appel : elle ressemblait comme 2 gouttes d’eau à Grey. Et lorsqu’ils ont vu à quel point ce dernier était heureux de la retrouver, ils ont compris qu’il s’agissait de sa sœur : « C'est une histoire merveilleuse et touchante [...] Nous ne comprenons toujours pas comment elle a survécu ni comment elle a trouvé l'abri, mais je pense qu'elle a senti la présence de son frère, ce qui relève du miracle », affirmait Stanislav Fosnea, fondatrice du refuge.

Cette dernière espère que le duo sera adopté ensemble. Quoi qu’il en soit, personne ne souhaite le séparer, même s’il doit rester plus longtemps au refuge.