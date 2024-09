Cette chienne de 10 ans a été sauvée in extremis d’une infection après avoir été retrouvée sur une route

Belle a été trouvée sur une route avant d’être récupérée par des bienfaiteurs. Ceux-ci ont soupçonné un abandon, mais les questions demeurent. Ce qui est certain, c’est qu’elle avait besoin de soins médicaux d’urgence, car elle souffrait d’une infection à un stade avancé.

Les membres de la SPCA de Chilliwack, au Canada, ont pris en charge une femelle Golden Retriever de 10 ans découverte sur une route, à Deroche. Quelques heures plus tard seulement, elle a dû passer sur la table d’opération pour une infection qui aurait pu entraîner son décès dans les prochains mois.

Selon ses sauveteurs, la chienne nommée Belle se trouvait bien trop loin des habitations quand elle a été découverte pour avoir fugué. Il se pourrait qu’elle ait été abandonnée sur la route, comme le rapportait Fraser Valley Today.

BC SPCA Chilliwack / Facebook

De lourds problèmes de santé

Le personnel de la SPCA a toutefois tenté d’identifier ses potentiels propriétaires en diffusant sa photo sur les réseaux sociaux. Malgré les nombreux partages et l’engouement autour du canidé, personne ne s’est manifesté pour le récupérer. Il est donc resté avec ses sauveteurs, lesquels l’ont fait examiner par un vétérinaire selon la procédure.

Ce dernier a découvert que Belle, derrière sa gentillesse, souffrait d’une infection utérine appelée pyomètre. Elle touche les chiennes non stérilisées et peut avoir des conséquences désastreuses, allant même jusqu’à entraîner le décès de l’animal. Le cas de Belle était préoccupant et une intervention chirurgicale a été organisée rapidement pour lui sauver la vie.

En route pour un nouveau départ

La chienne a également reçu « des soins cruciaux » et s’est doucement remise sur pattes. Elle a commencé sa convalescence dans une maison d’accueil qui prend grand soin d’elle. Parallèlement, elle a reçu le soutien de nombreux internautes sur Facebook. Lesquels étaient ravis d’apprendre qu’elle allait mieux et qu’elle allait pouvoir profiter d’un quotidien plus serein.

Elle sera d’ailleurs bientôt placée à l’adoption et, vu l’engouement autour de son histoire, trouvera certainement une famille aimante prête à lui offrir une belle retraite !