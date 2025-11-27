Terrifiée à l'idée de voyager en avion, une passagère rencontre un chien à bord qui lui fait oublier sa peur (vidéo)

Les chiens ont décidément un talent inégalé pour adoucir les moments les plus stressants. Lorsqu’une jeune passagère terrifiée à l’idée de prendre l’avion s’est installée à bord, elle ne se doutait pas qu’un adorable Labrador allait transformer son vol en un moment apaisant et pleine de tendresse. Une rencontre inattendue qui a donné lieu à une scène virale sur TikTok.

Les chiens ont ce don de rendre plus agréables bon nombre d’expériences qui, a priori, ne le sont pas du tout. Une jeune femme prénommée Sophie et se faisant appeler “@sophie444.jpg” sur TikTok en sait quelque chose, elle qui souffre d’aérophobie. En d’autres termes, elle a peur de voyager en avion.

Récemment, cette habitante de l’Alaska (Etats-Unis) a justement dû prendre un vol, ce qui constituait évidemment une véritable épreuve pour elle. Elle a toutefois eu droit à une agréable surprise pendant le voyage.

Elle était loin de s’attendre à rencontrer un chien à bord de l’avion, encore moins à ce que l’animal l’aide à gérer son anxiété liée au transport aérien. C’est pourtant bien ce qui s’est produit.

Alors qu’elle était assise, un museau a surgi entre les 2 sièges de la rangée se trouvant devant elle. Il s’agissait d’un chien d’assistance, un Labrador Retriever à la robe sable. Son statut lui donne, en effet, le droit d’accompagner son maître en cabine, au lieu de voyager en soute.



@sophie444.jpg / TikTok

“Voilà que ce petit ange arrive”

La mine enjouée du canidé a totalement modifié l’état d’esprit de Sophie, qui en a même oublié sa crainte et a pu vivre sereinement tout le reste du vol. Elle a eu la bonne idée de filmer la scène et de poster la vidéo sur TikTok, où la publication est devenue virale en générant 1,1 million de vues.

“J'avais une peur terrible de l'avion et voilà que ce petit ange arrive“, peut-on lire dans le texte incrusté de la part de Sophie. Celle-ci a ajouté, en légende, que le chien “pouvait sentir” son angoisse.

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 26 octobre 2025 et relayée par Newsweek :

A lire aussi : D’ordinaire timide et réactif, un chien traumatisé par son passé développe un tendre lien avec sa voisine (vidéo)