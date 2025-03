En pleine promenade, son chien pousse un cri et découvre qu'il a la patte prisonnière dans un piège illégal

Cela devait être une agréable promenade en bord de mer, mais la balade a bien failli tourner au cauchemar. Un chien victime d’un piège à renard a eu la chance de s’en sortir sain et sauf grâce à l’intervention de sa famille, rapportait La Presse d’Armor.

Les faits ont eu lieu le dimanche 23 février 2025 à Pleubian, dans les Côtes-d’Armor. Ce matin-là, Vasco, jeune Berger Australien de 9 mois, était promené par sa maîtresse, prénommée Fanny, à proximité de la plage de Port la Chaîne.



Photo d'illustration

Tout allait bien jusqu’à ce moment où la propriétaire du canidé a « senti qu’il se passait quelque chose ». Vasco est, en effet, soudain devenu immobile et a commencé à émettre des gémissements.

Inquiète, Fanny s’est empressée de rejoindre son ami à 4 pattes et a découvert avec effroi qu’il avait la patte coincée dans un piège métallique. Ne pouvant desserrer l’engin de capture, elle a appelé son mari et son père pour leur demander de l’aide.

Elle est restée aux côtés de son chien pour le rassurer. Entretemps, des passants sont venus leur apporter leur soutien.

Vasco n’était pas blessé, mais la situation était évidemment très inconfortable et stressante. « Il a enduré la souffrance de l’entrave durant une heure trente avant les renforts », raconte sa maîtresse à La Presse d’Armor. Une épreuve qu’il a toutefois traversée en faisant montre d’un calme admirable.

Vasco libéré et ramené à la maison

Les membres de la famille de Fanny sont finalement arrivés et sont parvenus à libérer la patte du Berger Australien en se servant d’outils. Vasco a pu rentrer à la maison sans souffrir de lésion et se remettre de sa mésaventure.

Quelques heures plus tard, Fanny a signalé les faits aux gendarmes et à la mairie. D’après Jean-Yves Jézéquel, président de la société de chasse de Pleubian, le dispositif dont Vasco a été victime est un piège de type Conibear, prévu pour capturer des renards ou des animaux plus petits, comme les lapins. Sa mise en place fait l’objet d’une réglementation stricte, incluant une déclaration en mairie et la signalisation de son emplacement par un panneau. Ce qui n’était manifestement pas le cas en l’occurrence.